Дуда заявил, что Россия должна заплатить Польше репарации за Вторую мировую войну

Россия, как Германия, напали на Польшу в 1939 году.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Wprost.

"Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России... Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться", – заявил Дуда.

Напомним, польский Сейм принял резолюцию, в которой требует возмещения ущерба, нанесенного Германией во время Второй мировой войны, и выражает претензии к России как правопреемнице Советского Союза.

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