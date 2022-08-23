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Дугину могли убить партизаны из РФ: экс-депутат Госдумы рассказал о "Национальной республиканской армии"

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Дугину могли убить партизаны из РФ: экс-депутат Госдумы рассказал о "Национальной республиканской армии"

Скриншот с видео

Автомобиль, в котором находилась дочь главного идеолога "русского мира" Александра Дугина – Дарья, взорвали члены российской организации "Национальная республиканская армия" (партизаны).

Эта организация организовала в России многие акции уже во время войны в Украине. В частности, речь идет о поджогах военкоматов.

Об этом экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал в интервью "Радио НВ".

Политик отметил, что в России есть и многие другие движения снизу, в частности, правые группы и "Боевая организация анархо-коммунистов".

Пономарев сказал, что некоторые акции в РФ не были маркированы и они могли быть связаны с "Национальной республиканской армией".

"Это люди (из НРА – ред.), которые сделали уже достаточно много акций в России: поджоги военкоматов и так далее. Не только она существует... Я так понимаю, что какое-то значительное количество из этих немаркированных акций было связано с этой группой НРА. Об этом все мы опубликовали данные на специальном ресурсе "Роспартизан"... А в субботу состоялась та акция (подрыв авто с Дугиной – ред.)", – рассказал экс-депутат Госдумы.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к убийству Дарьи Дугиной.

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