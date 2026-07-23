"Дух Анкориджа" в продаже: как в России превратили разговоры Трампа и Путина в туалетную воду

Дональд Трамп и Путин в Анкоридже / © Associated Press

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В России подали заявку на регистрацию товарного знака «Дух Анкориджа», используемый российскими властями для описания атмосферы после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Под этим названием планируется выпускать парфюмерную продукцию.

О регистрации товарного знака стало известно с сайта Роспатента, цитирует пропагандистское российское издание «ТАСС».

Как отметили в издании, в Федеральную службу по интеллектуальной собственности России (Роспатент) поступила заявка на регистрацию товарного знака «Дух Анкориджа».

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Заявку оформили по третьему классу Международной классификации товаров и услуг:

духи,

ароматическую воду,

одеколоны,

восковые ароматизаторы.

Инициатором регистрации стал Роман Масленников, позиционирующий себя как PR-технолог и возглавляющий агентство «Взрывной PR».

Выражение «дух Анкориджа» в последнее время активно используют российские чиновники. В частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что речь идет об «атмосфере доверия», которая якобы возникла между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время их встречи на Аляске и позволила обозначить «базовые контуры» возможного соглашения по Украине.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио опроверг такие утверждения. По его словам, между Вашингтоном и Москвой «не было никаких договоренностей», одобренных во время встречи в Анкоридже.

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Издание Moscow Times обратило внимание, что заявку на регистрацию товарного знака подали в тот же день, когда американские сенаторы сообщили о согласовании с администрацией Трампа законопроекта о новых санкциях против России.

Сам пиарщик Масленников, комментируя свою идею, пошутил, что не знает, уже ли «выветрился дух Анкориджа», но предположил, что первый флакон таких духов можно было бы подарить президенту США.

На эту инициативу отреагировал первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица.

«Думаю, многие замечательные люди в Анкоридже протестовали бы против такого издевательства со стороны России над их прекрасным городом», — заявил он.

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