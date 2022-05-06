"Дух Жириновского вселился": Подоляк прокомментировал фантазии Медведева по поводу "атаки Польши на Украину"

На Банковой отреагировали на абсурдные заявления заместителя председателя Совбеза РФ, экспрезидента России Дмитрия Медведева о том, что у Польши вроде бы есть план напасть на западную Украину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк с сарказмом прокомментировал такие высказывания Медведева, заявив, что это, видимо, "дух Жириновского вселился в него". И добавил, что "не все такие варвары", как Москва.

Свой комментарий советник главы ОП оставил на официальной странице в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что Польша – это мощный союзник и партнер Украины.

"Дух Жириновского вселился в Медведева и выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши. Цивилизованный мир работает иначе. Польша – великий друг, союзник и партнер Украины. Варшава не чем в спину вонзает, как России, а подает руку помощи. Не все такие варвары, как Россия", — написал Подоляк.

Напомним, бывший президент страны Дмитрий Медведев заявил, что Польша планирует напасть на западную Украину. Российский политик обвинил Анджея Дуду в прощупывании почвы перед вероятной аннексией украинских земель. Также об угрозе территориальной целостности Украины звучали и от пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

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