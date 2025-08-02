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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Духовник Трампа подбодрил украинцев после развертывания атомных подводных лодок

Пастор Марк Бернс призвал украинцев дождаться помощи от США, которая «уже в пути».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марк Бернс

Пастор Марк Бернс / © Associated Press

Американский евангельский пастор Марк Бернс, который поддерживал Дональда Трампа на выборах и которого называют личным духовным советником американского президента, подбодрил украинцев после сообщения о развертывании атомных подводных лодок США для сдерживания России.

В своем посте в соцсетях он перепостил сообщение Трампа о том, что в ответ на «ядерные угрозы» заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева президент США отдал приказ о размещении двух атомных подводных лодок в «соответствующих регионах».

«Держитесь, мои украинские братья и сестры. Помощь уже в пути!», — написал Мапк Бернс.

В своем сообщении Дональд Трамп, комментируя высказывания Медведева, предупредил, что такие провокационные заявления российского чиновника «могут привести к непредсказуемым последствиям».

Ранее президент США резко ответил на угрозы Медведева относительно возможной войны с Вашингтоном. Он назвал российского политика «неудачным бывшим президентом», который «должен следить за своими словами».

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы к вероятному ядерному конфликту с РФ.

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