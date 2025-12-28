Духовный советник Трампа: Путин не христианин и находится под влиянием оккультизма

Диктатор Путин

Реклама

Диктатор Путин пытается создать образ человека, придерживающегося христианских ценностей, однако на самом деле находится под сильным влиянием оккультизма и шаманских практик.

Такую оценку российскому диктатору дал американский духовный деятель Марк Бернс.

Российский диктатор Путин лишь имитирует приверженность христианским ценностям, тогда как в реальности его мировоззрение носит оккультный характер. Об этом в эфире Эспрессо заявил американский проповедник, духовный дипломат и деятель евангельского служения Марк Бернс.

Реклама

По словам пастора, многочисленные признаки свидетельствуют о том, что глава Кремля не христианин, несмотря на публичную риторику.

«Он говорит как христианин или пытается произвести такое впечатление, но на самом деле поклоняется оккультизму. Путин находится под сильным влиянием шамана, который занимается колдовскими практиками и имеет к нему очень близкий доступ», — подчеркнул Бернс.

Проповедник провел историческую параллель с временами Российской империи, сравнив сложившуюся ситуацию с влиянием Распутина на царскую семью.

«Как когда-то Распутин был рядом с царем, так и сегодня у Путина есть собственный „Распутин“ — загадочная фигура, связанная с демоническими практиками. Мы не верим, что это может быть угодно Господу Иисусу», — отметил он.

Реклама

Марк Бернс призвал христиан в Европе и Украине усилить духовное сопротивление агрессии России.

«Мы должны еще больше молиться против этой демонической деятельности, призывать имя Иисуса против этой силы. Все православные христиане должны и дальше обращаться к Богу и Иешуа», — сказал пастор.

Отдельно духовный деятель отметил ответственность российского руководства за преступления, совершенные против Украины. По его словам, вопросы наказания Путина и его окружения разделяют многие представители Конгресса США — как демократы, так и республиканцы.

«Россия под руководством Путина напала на суверенное государство Украины, убивает гражданских и совершает военные преступления. Есть многочисленные видеодоказательства казней украинских военных, которые сдавались в плен. Это прямое нарушение Женевских конвенций», — подчеркнул Бернс.

Реклама

Он добавил, что международное сообщество должно дать правовую оценку этим преступлениям и добиться справедливого наказания для виновных.

Ранее сообщалось, что российская армия устроила атаку по Украине на Рождество ракетами и беспилотниками. Целью вражеских ударов снова стала энергетика. В разных уголках страны раздавались взрывы.

Мы ранее информировали, что позже президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Путин намеренно избрал Рождество для атаки по Украине. Враг выпустил более 70 ракет и более 100 ударных дронов.