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Духовный советник Трампа сделал жесткое заявление о Путине после атаки на Сумы
После жестокого удара по Сумам Марк Бернс призвал все религиозные сообщества мира осудить Россию.
Духовный советник президента США Марк Бернс решительно осудил российскую атаку по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Он призвал всех верующих мира публично осудить Россию и «выступить единым фронтом против этого зла».
Об этом Бернс написал в соцсети Х.
«Вот почему я назвал Путина Злом… Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасную бомбардировку Россией церкви в Сумах, Украина, в Вербное воскресенье — день, посвященный молитве и духовному обновлению для христиан всего мира», — говорится в заявлении духовного советника.
Он отметил, что эта жестокая атака, цинично направленная на невинных верующих, собравшихся в мире для празднования Вербного воскресенья, является неоправданным посягательством на человечность, веру и святость жизни.
Бернс акцентировал, что такое умышленное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком презрении к состраданию и морали.
«Я требую справедливости, ответственности и немедленного прекращения этих зверств. Призываю всех людей совести осудить это зло и неустанно работать ради мира и примирения. Я обращаюсь ко всем верующим со всего мира с призывом публично осудить Россию за эти дьявольские акты насилия против женщин и детей среди гражданского населения. Мир должен выступить единым фронтом против этого зла», — написал духовник.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы эти преступления прекратились и мир наступил как можно быстрее.
Напомним, сам Трамп назвал «ужасным» российский удар по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей.