Духовный советник Трампа сделал жесткое заявление о Путине после атаки на Сумы

Духовный советник президента США Марк Бернс / © Getty Images

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Духовный советник президента США Марк Бернс решительно осудил российскую атаку по Сумам в Вербное воскресенье, 13 апреля. Он призвал всех верующих мира публично осудить Россию и «выступить единым фронтом против этого зла».

Об этом Бернс написал в соцсети Х.

«Вот почему я назвал Путина Злом… Как пастор и миротворец, я решительно осуждаю ужасную бомбардировку Россией церкви в Сумах, Украина, в Вербное воскресенье — день, посвященный молитве и духовному обновлению для христиан всего мира», — говорится в заявлении духовного советника.

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Он отметил, что эта жестокая атака, цинично направленная на невинных верующих, собравшихся в мире для празднования Вербного воскресенья, является неоправданным посягательством на человечность, веру и святость жизни.

Бернс акцентировал, что такое умышленное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком презрении к состраданию и морали.

«Я требую справедливости, ответственности и немедленного прекращения этих зверств. Призываю всех людей совести осудить это зло и неустанно работать ради мира и примирения. Я обращаюсь ко всем верующим со всего мира с призывом публично осудить Россию за эти дьявольские акты насилия против женщин и детей среди гражданского населения. Мир должен выступить единым фронтом против этого зла», — написал духовник.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы эти преступления прекратились и мир наступил как можно быстрее.

Напомним, сам Трамп назвал «ужасным» российский удар по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли и получили ранения десятки людей.