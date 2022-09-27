Думала, что это волк: в США женщина на охоте убила собаку породы хаски (фото)

Женщина из Монтаны вызвала отвращение после того, как в социальных сетях с гордостью показала тушу сибирского хаски, которого она убила на охоте и сняла с него кожу, спутав его с волчонком.

Женщина из Монтаны убила на охоте сибирского хаски и сняла с собаки кожу, приняв его за волчонка.

На своей странице в Facebook она опубликовала тушу убитого животного.

"Сегодня утром я отправилась на самостоятельную охоту на хищника на осеннего черного медведя, однако я получил возможность взять еще одного хищника-волка. В 2022 году было прекрасным чувством написать своему мужу сообщения и сказать, что я только что подстрелила волчонка", — написала Роуз.

facebook/amber-rose

Ее публикация сразу вызвала негативную реакцию со стороны любителей животных, которые отметили, что животное, которое оно убило, не было волчком.

"Амбер Роуз здесь охотилась, застрелила и содрала шкуру с хаски, не волка, очевидного хаски. Также тот факт, что она называет это "детеныш", меня беспокоит тем, что она считает, что можно охотиться на молодых животных, что, как вы знаете, не подходит для местной экологической системы #revokeherlicense., — отметил один взбешенный пользователь Twitter.

Офис шерифа округа Флетхед опубликовал заявление, в котором говорится, что с ним связался кто-то, который сообщил о том, что подобрал "несколько хаски и овчарок" в районе Дорис-Крик в национальном лесу Флетхед.

В департаменте сказали, что было сообщено, что одна из собак "возможно была застрелена".

"Сторонам удалось забрать 11 собак, которые были переданы отделу контроля за животными и доставлены в приют для животных. В ходе этого расследования нам сообщили через Montana Fish Wildlife and Parks, что одна из собак могла быть застрелена", — говорится в сообщении.

Офис шерифа, отдел контроля животных и агентства, занимающихся рыбой и дичью, сообщили TMZ, что начали расследование стрельбы.

Тем временем Роуз отреагировала на осуждение, признав свою ошибку, но настаивала, что застрелила животное в целях самозащиты.

Напомним, что в Днепре мужчина выбросил из окна многоэтажки выбросил собаку породы хаски – животное погибло.