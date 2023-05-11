Думала, что начались месячные: 15-летняя девушка заявила, что не знала о беременности и убила младенца

В Великобритании судят 19-летнюю девушку, которая в 2019 году после родов убила своего младенца. Девушка утверждает, что она не знала, что беременна, а когда родила – испугалась и якобы случайно убила ребенка и выбросила его тело в мусорный пакет.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Трагедия произошла в Росс-он-Уай, графство Герефордшир, 23 марта 2019 года. Пэрис Майо утверждает, что она не знала, что беременна и у нее в гостиной ее дома начались роды. Взрослые в то время были на втором этаже. Девушка родила и якобы случайно убила ребенка, однако обвинение настаивает, что роженица намеренно расправилась с младенцем, потому что не хотела его.

На следующее утро девушка положила тело в мусорный мешок и отправила текстовое сообщение своему старшему брату с просьбой: "Когда ты выйдешь на улицу, можешь положить черный пакет в мусорку?".

Однако мать девочки обнаружила тело ребенка и позвонила полиции. Прокурор в суде настаивает, что обвиняемая ударила ребенка в голову, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Приблизительно через два часа, поняв, что ребенок еще жив, она запихала куски ваты в рот ребенка, из-за чего мальчик задохнулся. После этого девушка ушла спать.

На суде девушка разрыдалась и утверждала, что не знала, что была беременна и не хотела убивать младенца, а просто не знала, что с ним делать. Девушка говорит, что думала, что у нее начались месячные, а тогда ребенок "вышел из ее тела". Также Пэрис Майо отказалась называть имя отца ребенка. Ее родственники утверждают, что девушка отрицала свою беременность и утверждала, что поправилась.

Напомним, в Бразилии родители обвинили медиков в том, что во время родов они оторвали голову их младенцу, а чтобы никто этого не заметил – пришили обратно.

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