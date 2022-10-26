Думала, что с ней этого не случится: в России жена заставила мужа мобилизоваться и стала вдовой

Теперь вдова оккупанта надеется рассчитаться с долгами.
В городе Полевский Свердловской области РФ 26 октября похоронили 29-летнего мобилизованного оккупанта Илью Королева. Мужчина не хотел идти на войну против Украины, однако его жена заявила, что он должен уйти, чтобы "защитить ее и детей".
Об этом пишут российские пропагандисты.
Вдова Королева Анастасия заявила, что, когда ее мужу пришла повестка, он не хотел ехать на войну. Однако женщина убедила его и заставила пойти убивать украинцев. Россиянка утверждает, что она думала, что "с ней этого не случится".
"Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: "Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей", — заявила вдова оккупанта.
27 сентября мужчину забрали в военкомат, 28 – отправили в Ростовскую область, где мобилизованных продержали неделю. А уже 12 октября мобилизованный оккупант погиб в Херсонской области.
Оккупант всю жизнь прожил в своем родном городе, работал грузчиком на местном мясокомбинате. 10 лет назад он проходил срочную службу, однако жена оккупанта только сейчас вспомнила, что муж не умел даже стрелять.
Теперь вдова оккупанта жалуется, что у нее осталось двое детей и ипотека. Женщина надеется, что Россия выплатит ей компенсацию и она сможет рассчитаться с долгами.
Мобилизация в России
Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил о так называемой "частичной" мобилизации. Согласно официальным данным, в оккупационную армию планировали призвать до 300 тысяч человек. Однако по неофициальным сообщениям – эта цифра составляет до 1 миллиона человек.
После объявления Путиным мобилизации уже через несколько недель оккупантов отправили в Украину, где стало известно об их гибели.
В Генштабе ВСУ сообщали, что часть мобилизованных отправили в Запорожскую область. Там они просят у местных еду и возможности помыться.
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