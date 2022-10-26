Думала, что с ней этого не случится: в России жена заставила мужа мобилизоваться и стала вдовой

В городе Полевский Свердловской области РФ 26 октября похоронили 29-летнего мобилизованного оккупанта Илью Королева. Мужчина не хотел идти на войну против Украины, однако его жена заявила, что он должен уйти, чтобы "защитить ее и детей".

Об этом пишут российские пропагандисты.

Вдова Королева Анастасия заявила, что, когда ее мужу пришла повестка, он не хотел ехать на войну. Однако женщина убедила его и заставила пойти убивать украинцев. Россиянка утверждает, что она думала, что "с ней этого не случится".

"Он очень переживал и боялся. Но я сама сказала ему: "Иди, не будь трусом, будешь защищать меня и наших детей", — заявила вдова оккупанта.

27 сентября мужчину забрали в военкомат, 28 – отправили в Ростовскую область, где мобилизованных продержали неделю. А уже 12 октября мобилизованный оккупант погиб в Херсонской области.

Оккупант всю жизнь прожил в своем родном городе, работал грузчиком на местном мясокомбинате. 10 лет назад он проходил срочную службу, однако жена оккупанта только сейчас вспомнила, что муж не умел даже стрелять.

Фото: российские пропагандисты

Теперь вдова оккупанта жалуется, что у нее осталось двое детей и ипотека. Женщина надеется, что Россия выплатит ей компенсацию и она сможет рассчитаться с долгами.

Мобилизация в России

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил о так называемой "частичной" мобилизации. Согласно официальным данным, в оккупационную армию планировали призвать до 300 тысяч человек. Однако по неофициальным сообщениям – эта цифра составляет до 1 миллиона человек.

После объявления Путиным мобилизации уже через несколько недель оккупантов отправили в Украину, где стало известно об их гибели.

В Генштабе ВСУ сообщали, что часть мобилизованных отправили в Запорожскую область. Там они просят у местных еду и возможности помыться.

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