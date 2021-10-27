"Думала, что умру": грудь молодой девушки "растаяла" после того, как она упала на горячую кастрюлю (фото)

"Думала, что умру": грудь молодой девушки "растаяла" после того, как она упала на горячую кастрюлю (фото)

Эбби Рейнольдс сказала, что несчастный случай изменил ее жизнь.

29-летняя Эбби Рейнольдс, живущая в Калифорнии, получила ужасные ожоги груди после того, как потеряла сознание на кухне. Она упала на кастрюлю с кипятком. Девушка перенесла ряд операций и теперь учится воспринимать свое новое тело. Лишь после инцидента она начала ценить свое тело и любить его таким, какое оно есть.

Об этом пишет Metro.

Девушка говорила со своей соседкой Маргарет, когда внезапно поняла, что ей становится плохо. Потом ее зрение внезапно затуманилось, и она увидела "черные пятна", когда пыталась встать. Когда она пошла лечь в гостиную, вернулась, чтобы посмотреть на микроволновку, стоявшую над плитой. Тогда Эбби и потеряла сознание и упала на плиту.

Маргарет вытащила Эбби из кипятка, сняла свитер и вызвала скорую помощь, но на тот момент кожа на ее груди уже таяла.

"Это было болезненно. Я думала, что умру. Я никогда не чувствовала ничего столь болезненного и, честно говоря, не думаю, что когда-нибудь снова буду. Даже роды не будут столь болезненными", — говорит девушка.

Ее срочно госпитализировали в больницу в Вашингтоне, где она перенесла три операции. Пациентку выписали через 20 дней, и сейчас она учится жить с ожогами и принимать свое новое тело.

Рассказывая об опыте, который "изменил жизнь", Эбби сказала, что "никогда не будет тем человеком, которым была до инцидента".

"Первое, что я испытала, когда увидела свои ожоги, был шок, я никогда не видела, чтобы моя кожа выглядела так. Тогда я испытала страх, я была полностью напугана... По сути, вы должны оплакивать свое старое тело и старое жизнь, пытаясь принять и оценить свое новое и жизнь ", — вспоминает она.

Эбби сказала, что инцидент заставил ее понять, сколько времени она теряла "на заботы о мелких глупых несовершенствах, которые никто бы не заметил".

"Это заставило меня быть добрее и ценить свое тело за все замечательные вещи, которые оно для меня делает", — отметила потерпевшая.

Напомним , 41-летняя Сара Хамфри из восточного Лондона после кесарева сечения почувствовала ужасную вонь, напоминавшую гнилое мясо. Неприятный запах шел из рубца, оставшегося после родов. В результате из-за смертельной инфекции медики отрезали на ее животе 19 кг гнилых тканей.

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