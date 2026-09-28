Свадьба Трампа-младшего / © соцмережі

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В США разгорается громкий политический скандал вокруг сына президента Дональда Трампа. Сенатор-республиканец Том Тиллис резко высказался в адрес Дональда Трампа-младшего из-за его карибской свадебной вечеринки, которую профинансировал российский олигарх из окружения Владимира Путина, назвав эту ситуацию «глупой на ходулях».

Об этом пишет издание The Independent.

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Однопартийцы Дональда Трампа все громче призывают расследовать действия его сына после того, как выяснилось, что союзник Путина Умар Кремлев оплатил часть празднований по случаю свадьбы Трампа-младшего и светской львицы Беттины Андерсон в мае на Багамах.

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«Любительский уровень»: реакция Республиканской партии

Выступая в эфире программы State of the Union на телеканале CNN, сенатор от Северной Каролины Том Тиллис не подбирал слова, оценивая поступок сына президента.

«Господа, это был просто дурак на ходулях (абсурд высшего качества — ред.). Казалось бы, кто-то должен понять, как это выглядит со стороны. Когда российский олигарх, к тому же ездивший в составе делегации в Пекин, финансирует островную свадьбу для очень состоятельной семьи, еще связанной с президентом? Да ну вас, ребята, это какой-то любительский уровень», — заявил Тиллис.

Сенатор подчеркнул, что подобный скандал произошел в крайне неудачный момент — за 37 дней до выборов, когда на поле нужны профессионалы.

«Может быть, Дон-младший сможет привести убедительный пример, почему десятки или сотни тысяч долларов от олигарха пошли на свадьбу на пляже, но я бы очень хотел увидеть это обоснование. На первый взгляд, это выглядит не очень разумно», — добавил он.

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Подробности вечеринки и реакция политиков

По данным расследования ProPublica, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию (IBA) Умар Кремлев помог оплатить аренду частного острова и грандиозное шоу фейерверков во время свадебных торжеств Трампа-младшего. Сам Дональд Трамп ранее защищал сына, заявив журналистам, что это «совершенно разрешен», и добавив, что сын якобы возвращает эти средства.

Однако однопартийцы Трампа настаивают на расследовании. Сенатор-республиканец Джон Кертис от штата Юта уже направил письмо Юридическому комитету Сената с требованием направить Трампу-младшему повестку для дачи показаний.

Кертис отметил, что сын Трампа должен пройти такую же строгую проверку, как и Хантер Байден (сын Джо Байдена) относительно вероятного использования родственных связей с президентом для собственной финансовой выгоды или получения подарков от иностранных субъектов.

Указанную инициативу по расследованию уже поддержали и другие влиятельные сенаторы-республиканцы, в частности Джон Корнин и Лиза Мурковски, подчеркнув, что закон должен быть единым для всех независимо от партийной принадлежности или фамилии.

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Напомним, в США уже приступили к громкому расследованию этой ситуации.

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