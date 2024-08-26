Дуров мог сам сдаться властям Франции: журналистка объяснила причины

Основатель платформы Telegram Павел Дуров мог сознательно направить свой частный самолет во Францию, чтобы сдаться местным властям.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказала заместитель главного редактора журнала "Украинская неделя" во Франции Анна Лазарева.

Она заявила, что во французской печати все обсуждают возможность того, что Дуров сам сдался властям Франции.

"Поскольку он все-таки человек умен. Дуров прекрасно понимал, что у него есть французский паспорт и что именно во Франции он может попасть в тюрьму за то, что отказался сотрудничать с силовыми структурами. Соответственно, если он пошел на это, то прекрасно понимал зачем он это делал. Очевидно, что он не хочет оказаться за решеткой на 20 лет, но, таким образом, он, вероятно, пытается скрыться от каких-либо влияний из РФ", — пояснила Лазарева.

Кроме того, она сообщила, что первое заседание по делу Дурова состоится 26 августа.

"Все это лишь предположение. Первое судебное слушание по делу Павла Дурова должно состояться в понедельник 26 августа. Что касается самого Telegram, то французы не очень используют этот сервис. Они не очень доверяют этой платформе", — добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что российским чиновникам поступило распоряжение удалить служебные переписки в Telegram.

Кроме того, мы также информировали, что у России истерика из-за ареста Дурова.

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