Дурову запретили выезжать из Франции до марта 2025 года – СМИ

Офис Telegram никогда не получал сообщения о розыске Дурова, но был ордер на обыск, а не на арест его руководителя.

Основателю Telegram Павлу Дурову запретили покидать Францию в течение шести месяцев – до марта 2025 года.

Как пишет французский журнал Paris Match со ссылкой на информированные источники, суд разбил залог в размере пяти миллионов евро на части: один миллион миллиардер должен внести сразу, остальные четыре – выплачивать пятью ежемесячными платежами.

Как рассказал один из источников, что офис Telegram "никогда не получал сообщения о розыске" Дурова. Вместо этого был ордер на обыск, а не на арест его руководителя.

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Журнал называет Дурова киберповелителем мира, который каждое утро "начинает с 200 отжиманий и 100 приседаний, прежде чем принять ледяную ванну". В Дубае он арендовал виллу в 1400 "квадратов" за 84 тысячи долларов в месяц. Теперь же Дуров дал указания помощникам найти ему жилье в Париже – и "бюджет не ограничен", говорят источники.

Напомним, задержанный в Париже основатель Telegram Павел Дуров заявил во время допроса, что сотрудничал с французской контрразведкой в рамках борьбы с терроризмом.

Дурова отпустили под залог в 5 миллионов евро