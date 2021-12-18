Душил младенцев, чтобы вызвать сочувствие: мужчина один за другим убивал своих детей, а затем отравил женщину

Джордана Монагана осудили за тройное убийство.

В Англии приговорили к не менее 40 годам тюрьмы мужчину за тройное убийство. Джордан Монаган убил свою 24-дневную дочь Руби в их доме в Блэкберне в январе 2013 года. Через 8 месяцев он задушил 21-месячного сына Логана в бассейне, а также отравил медицинскими препаратами свою 23-летнюю подругу Эви Адамс.

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Как сообщает Metro, мужчина был признан виновным в Престонском коронном суде по трем пунктам обвинения в убийстве.

Как выяснилось, 30-летний мужчина задушил дочь в 2013 году. Мать ребенка, 28-летняя Лора Грей, в это время спала в другой комнате. Мужчина утверждал, что дочь была больна и поэтому умерла. Дело расследовалось полицией.

Через восемь месяцев после смерти девочки ее мать заявила мужчине о разрыве их отношений, ведь узнала, что он потратил тысячи фунтов стерлингов на азартные игры.

На следующий день Джордан Монаган отвел своего сына Логана, которому еще не исполнилось и два года, в местный бассейн и задушил его в кабинке для раздевания, пока никого из посетителей не было рядом.

Оба младенца были обследованы медиками за несколько дней и месяцев до их смерти, но кроме обычных детских заболеваний серьезных болезней не было обнаружено.

Детективы считают, что убийца наслаждался вниманием и сочувствием, которое люди выражали ему из-за "внезапной" смерти детей. Также своими поступками он хотел наладить отношения с матерью его детей.

Пока шло сложное расследование, Монаган стал встречаться с 23-летней Эви Адамс.

Полиция предупредила ее, чтобы она не общалась с подозреваемым, но их отношения продолжались. Находясь под залогом за убийство своих детей, Монаган начал отравлять и убил Эви Адамс после того, как она угрожала его покинуть.

Он покупал сильное лекарство по рецепту на "черном" рынке через WhatsApp и другие контакты.

После смерти, которая насатала 24 октября 2019 года, в организме Эви Адамс специалисты обнаружили много медицинских препаратов.

В то же время, мужчина подделал предсмертную записку и выдавал смерть Эви Адамс за самоубийство. Он сказал полиции, что записку якобы случайно нашел в рамке для фотографии, когда он вытащил их общий любимый снимок, чтобы положить его в гроб.

Монагана снова арестовали в январе этого года и обвинили во всех трех убийствах.

Обвиняемый, утверждавший, что страдает легкой болезнью, не был в суде, поскольку приговоры были вынесены после 26-часового обсуждения в течение шести дней.

Монаган также был осужден по двум обвинениям в покушении на убийство третьего ребенка, идентификацию которого невозможно установить по юридическим причинам.

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