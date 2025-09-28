Два часа стали двумя минутами: в Китае открыли уникальный мост

Мост Хуацзян Гранд-Каньон / © Фото из открытых источников

В провинции Гуйчжоу открыли для движения автомобилей городов Хуацзян Гранд-Каньон, ставшего самым высоким в мире. Его конструкция возвышается на 625 метров над рекой и ущельем, превзойдя предыдущего рекордсмена – мост Бэйпаньцзян в той же провинции (565 м).

Об этом сообщает CNA.

Строительство длилось более трех лет. Основной пролет моста достигает 1420 метров, что делает его самым большим мостом, возведенным в горной местности.

По словам главы провинциального транспортного управления Чжан Инь, открытие моста сократило время в пути между двумя сторонами с двух часов до двух минут. Ожидается, что это значительно улучшит транспортную инфраструктуру и будет стимулировать развитие региона.

На церемонии открытия присутствовали инженеры и местные чиновники, назвавшие завершение проекта символом инженерного мастерства Китая.

По данным агентства Синьхуа, почти половина из 100 самых высоких мостов мира расположена именно в провинции Гуйчжоу.

Ранее также сообщалось, что Китай приступил к строительству огромной плотины в Тибете, которая обойдется примерно в 167 миллиардов долларов США.