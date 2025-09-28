- Дата публикации
Два часа стали двумя минутами: в Китае открыли уникальный мост
В Китае открыли мост Хуацзян Гранд-Каньон, ставший самым высоким в мире – 625 метров над ущельем.
В провинции Гуйчжоу открыли для движения автомобилей городов Хуацзян Гранд-Каньон, ставшего самым высоким в мире. Его конструкция возвышается на 625 метров над рекой и ущельем, превзойдя предыдущего рекордсмена – мост Бэйпаньцзян в той же провинции (565 м).
Об этом сообщает CNA.
Строительство длилось более трех лет. Основной пролет моста достигает 1420 метров, что делает его самым большим мостом, возведенным в горной местности.
По словам главы провинциального транспортного управления Чжан Инь, открытие моста сократило время в пути между двумя сторонами с двух часов до двух минут. Ожидается, что это значительно улучшит транспортную инфраструктуру и будет стимулировать развитие региона.
На церемонии открытия присутствовали инженеры и местные чиновники, назвавшие завершение проекта символом инженерного мастерства Китая.
По данным агентства Синьхуа, почти половина из 100 самых высоких мостов мира расположена именно в провинции Гуйчжоу.
Ранее также сообщалось, что Китай приступил к строительству огромной плотины в Тибете, которая обойдется примерно в 167 миллиардов долларов США.