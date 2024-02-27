"Два часа стоя во дворе без разрешения сесть": журналист Ткач о задержании в Польше

Журналист признался, что так жестко с ним уже давно не обращались.

Известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач, которого вместе с оператором задержали польские стражи порядка польско-белорусской границы, прокомментировал инцидент.

Об этом он написал в Facebook.

Ткач рассказал, что его с коллегой уже отпустили, и они возвращаются в Украину.

Журналист подтвердил, что часть отснятого материала польские правоохранители действительно удалили.

"Для чего-то вырвали провода подзарядки в машине. Для чего и куда забирали телефоны. По какому принципу, будем разбираться", — отметил он.

Ткач сказал, что еще не видел, чтобы десять полицейских и двое спецслужбовцев такое внимание уделяли двум журналистам. Журналист, который переживал даже нападения на себя, признался, что так жестко с ним уже давно не обращались.

"Четыре часа без права на звонок, без телефонов, и два часа стоя во дворе комендатуры без разрешения сесть, наблюдая за тем как твои личные вещи разбрасывают по капоту", – сказал Ткач.

Вопросы, которые задавали польские правоохранители:

Откуда журналист знает о товарообороте из России и Беларуси?

Рассказывал ли кому-нибудь об этом?

Кто еще знает об этом?

Когда публикация материала?

С кем он общается в Украине?

Есть ли эта информация у представителей украинского правительства?

"Видео жаль. Но снимем еще. Может быть торговля со странами-агрессорами, странами-спонсорами терроризма прекратится и не о чем будет снимать. А пока przepraszam — это точно общественно-важная информация. В частности, и для польского общества...

Потому что война не только у польских фермеров с украинским зерном и кукурузой, но и у нас с Россией. У нас – это я имею в виду – у цивилизованного мира, важной частью которого является и Польша. Роль Беларуси вы знаете и без меня", – подытожил Ткач.

Напомним, что польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. 25 февраля поляки высыпали из восьми вагонов прямо на рельсы украинское зерно, испорчено около двух сотен тонн кукурузы.

Сегодня, 27 февраля, тысячи польских фермеров также устроили в центре Варшавы самую большую за последнее время акцию протеста. Они держали в руках плакаты с перечеркнутыми украинскими флагами и притащили соломенный танк Abrams.

Сегодня премьер Польши Дональд Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна.

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