"Два часа стоя во дворе без разрешения сесть": журналист Ткач о задержании в Польше

Журналист признался, что так жестко с ним уже давно не обращались.
Известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач, которого вместе с оператором задержали польские стражи порядка польско-белорусской границы, прокомментировал инцидент.
Об этом он написал в Facebook.
Ткач рассказал, что его с коллегой уже отпустили, и они возвращаются в Украину.
Журналист подтвердил, что часть отснятого материала польские правоохранители действительно удалили.
"Для чего-то вырвали провода подзарядки в машине. Для чего и куда забирали телефоны. По какому принципу, будем разбираться", — отметил он.
Ткач сказал, что еще не видел, чтобы десять полицейских и двое спецслужбовцев такое внимание уделяли двум журналистам. Журналист, который переживал даже нападения на себя, признался, что так жестко с ним уже давно не обращались.
"Четыре часа без права на звонок, без телефонов, и два часа стоя во дворе комендатуры без разрешения сесть, наблюдая за тем как твои личные вещи разбрасывают по капоту", – сказал Ткач.
Вопросы, которые задавали польские правоохранители:
- Откуда журналист знает о товарообороте из России и Беларуси?
- Рассказывал ли кому-нибудь об этом?
- Кто еще знает об этом?
- Когда публикация материала?
- С кем он общается в Украине?
- Есть ли эта информация у представителей украинского правительства?
"Видео жаль. Но снимем еще. Может быть торговля со странами-агрессорами, странами-спонсорами терроризма прекратится и не о чем будет снимать. А пока przepraszam — это точно общественно-важная информация. В частности, и для польского общества...
Потому что война не только у польских фермеров с украинским зерном и кукурузой, но и у нас с Россией. У нас – это я имею в виду – у цивилизованного мира, важной частью которого является и Польша. Роль Беларуси вы знаете и без меня", – подытожил Ткач.
Напомним, что польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. 25 февраля поляки высыпали из восьми вагонов прямо на рельсы украинское зерно, испорчено около двух сотен тонн кукурузы.
Сегодня, 27 февраля, тысячи польских фермеров также устроили в центре Варшавы самую большую за последнее время акцию протеста. Они держали в руках плакаты с перечеркнутыми украинскими флагами и притащили соломенный танк Abrams.
Сегодня премьер Польши Дональд Туск поставил ультиматум ЕС по поводу украинского зерна.
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