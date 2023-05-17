Два человека, которых опасается Путин: бывший сотрудник КГБ назвал фамилии

Ни к одному из лидеров стран Запада хозяин Кремля не испытывает уважения.

В мировой политике только два лидера вызывают у президента РФ Владимира Путина определенные опасения — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и китайский президент Си Цзиньпин.

Такое мнение в эфире "24 канала" высказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов.

По его словам, уважение к Эрдогану достигло самой высокой точки в ноябре 2015 года, когда Турция сбила российский истребитель.

Относительно Си Цзиньпина, по мнению эксперта, у Путина смешанные чувства — из уважения, страха и зависти, объясняющейся тем, что Китай является страной с большим количеством населения и с ВВП в 10 раз больше, чем в России.

"Это страна, которая играет в свою игру и в эту игру Путину играть довольно трудно. А Эрдоган – это такой “свой” диктатор, [Турция] – это почти как республика Советского Союза для Путина. И это даже несмотря на то, что Эрдоган возглавляет входящую в НАТО страну. Путин ведь заявляет, что он воюет с НАТО, а Турция – страна НАТО”, — отметил Жирнов.

По его словам, таких отношений, как с Эрдоганом, у Путина нет ни с одним мировым лидером. При этом Жирнов отметил, что ни к одному из лидеров стран Запада хозяин Кремля не испытывает уважения.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о геополитическом поражении России в войне против Украины. Теперь РФ, по словам Макрона, вошла в подчинение Китая.

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