Два человека скончались на курорте после проведенной дезинсекции от клопов

Семья, которая отдыхала в Египте, умерла после того, как им стало плохо в номере отеля на курорте Хургада. В ходе расследования было установлено, что соседнюю комнату обкурили сильными химикатами для уничтожения клопов.

О результатах расследования иницдента, произошедшего еще летом 2018 года, сообщает британское издание The Guardian.

Предварительные предположения, что 69-летний Джон Купер и его 63-летняя жена Сьюзан умерли из-за отравления угарным газом или пищевого отравления, были опровергнуты.

Решающим было заявление немецкого туриста, проживавшего в соседнем номере и пожаловавшегося на заражение постельными клопами. По его словам, он нашел другую комнату для отдыха своей семьи и видел, как в номер, на который он жаловался, вошли три человека с большой емкостью с инсектицидом. Люди ушли примерно через 10 минут, опломбировав дверь.

После того, как эту комнату обработали инсектицидом, только что заселившиеся к смежному номеру Куперы не вышли к завтраку. Когда к ним вошли, оба испытывали недомогание. По словам очевидцев, в комнате был резкий неприятный запах.

В гостиницу вызвали медиков, но через некоторое время Джон скончался. Его жена была доставлена в больницу, где она также умерла через несколько минут.

По этому делу продолжаются судебные слушания.

Напомним, в июне 2023 года в море у берега египетского курорта Хургада акула напала на 23-летнего россиянина, приехавшего на отдых из Архангельской области.

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