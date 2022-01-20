Два десятка боевиков "Исламского государства" сбежали из тюрьмы в Сирии: стены разрушили машинами со взрывчаткой (видео)

Два десятка боевиков "Исламского государства" сбежали из тюрьмы в Сирии: стены разрушили машинами со взрывчаткой (видео)

Между пособниками террористов и охранниками тюрьмы завязался настоящий бой.

Вечером в четверг, 20 января, было совершено нападение на тюрьму Эс-Санавия на северо-востоке Сирии — в городе Аль-Хасеке, которая не находится под контролем правительственных сил. В результате атаки с применением начиненных взрывчаткой автомобилей из заключения совершили побег не менее 20 боевиков "Исламского государства".

Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Пособники террористов взорвали две машины, расположенные у входа.

После этого, как сообщил в своем Twitter, турецкий журналист Мутлу Чивироглу, между нападающими и охранниками тюрьмы начался настоящий бой. Для контроля за ситуацией на место нападения были отправлены группы курдского спецназа.

Бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС), контролирующие город, блокировали квартал Гувейран, где находится тюрьма. Также закрыты выезды из города Хасеке.

SYRIA: Heavy fighting в Hasakah tonight po attack on prison led to the escape over several ISIS fighters. pic.twitter.com/hMhyWrtYYs — Middle East Times (@middleeasttime) January 20, 2022

Беглецов разыскивают также американские военные: их вертолеты кружат в небе.

Напомним, ранее из самой строгой тюрьмы Израиля "Гильбоа", где содержатся террористы, за одну ночь сбежали шестеро палестинцев. Заключенные за несколько месяцев ржавой ложкой вырыли тоннель в канализационную шахту.

Читайте также: