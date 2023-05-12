"Два дня неизвестно, что с ним": куда девался Лукашенко и что у него со здоровьем

Экс-министр культуры Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко рассказал, что известно о ухудшении состояния здоровья дитктатора Лукашенко и куда пропал самопровозглашенный президент.

Об этом Латушко сказал в интервью Radio NV.

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"Мы все смогли увидеть, что у него действительно проблемы со здоровьем. Сам факт того, что, выступая на площади в Минске возле памятника, он не проронил ни слова, а выступал министр обороны Хренин, свидетельствует о том, что состояние здоровье у него очень плохое. Мы впервые за 29 лет увидели, что на главном в его понимании мероприятии он не выступает публично и не сказал даже слова, проходя к автомобилю", — заметил он.

По словам оппозиционера, у Лукашенко – проблемы с ногами. Это подтверждает тот факт, что он единственный из гостей Кремля, не шедший с Путиным на Красную площадь пешком. Лукашенко попросил охрану Путина предоставить ему транспорт.

Оппозиционер прокомментировал слухи, что самопровозглашенный президент заразился COVID-19 вместе с гриппом. Будь это правдой, Путин не допустил бы его к себе на близкое расстояние, подчеркнул эксперт.

"Мы знаем, что у него проблемы с ногами. Это точно. Проблемы с коленным суставом, который нуждается в хирургическом вмешательстве. Видимо, эта проблема ухудшается. Второе – мы знаем о проблеме с позвоночником, и мы видели, когда Шойгу приезжал в Минск и Лукашенко лежал, распластавшись на своем диване в кабинете, не мог согнуться, потому что ему укололи блокаторы", – говорит Лятушко.

Также он добавил, что уже два дня неизвестно, где находится Лукашенко и в каком состоянии.

Напомним, что парад в Москве самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой. после парада в Москве он срочно вернулся в Минск, пропустив обед у Путина.

В Минске Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью.

Советник Тихановской Франак Вячорка прокомментировал состояние здоровья Лукашенко, заявив, что здоровье самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко уже не первый год плохое.