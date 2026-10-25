"Два года хаоса, жестокости и коррупции": Обама раскритиковал президентство Трампа

Барак Обама / © Associated Press

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Бывший президент США Барак Обама подверг резкой критике Дональда Трампа и его администрацию во время предвыборных митингов демократов в Кливленде и Детройте.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Обама осудил республиканцев за то, что они, по его словам, не желают защищать демократию или проверить политику Трампа. Он сказал, что это придется сделать избирателям на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

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«Два года хаоса, жестокости и коррупции», — так Обама охарактеризовал вторую каденцию Трампа во время выступления в Кливленде, штат Огайо.

Экс-президент также заявил, что нынешнюю администрацию отличает «некомпетентность, которую мы еще не видели в современной истории».

По его словам, чиновники команды Трампа — «несерьезные люди», а сам президент втянул страну в экономически болезненную войну с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз критиковал Обаму за проведенную внешнюю политику. По мнению Трампа, его предшественник, в частности, не смог выстроить отношения с Россией и разрешил Москве аннексировать Крым.

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