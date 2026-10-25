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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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"Два года хаоса, жестокости и коррупции": Обама раскритиковал президентство Трампа

Бывший президент обвинил действующую власть в хаосе, жестокости и коррупции, а также заявил, что США втянулись в войну с Ираном, которую американцы не просили.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Барак Обама

Барак Обама / © Associated Press

Бывший президент США Барак Обама подверг резкой критике Дональда Трампа и его администрацию во время предвыборных митингов демократов в Кливленде и Детройте.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Обама осудил республиканцев за то, что они, по его словам, не желают защищать демократию или проверить политику Трампа. Он сказал, что это придется сделать избирателям на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре.

«Два года хаоса, жестокости и коррупции», — так Обама охарактеризовал вторую каденцию Трампа во время выступления в Кливленде, штат Огайо.

Экс-президент также заявил, что нынешнюю администрацию отличает «некомпетентность, которую мы еще не видели в современной истории».

По его словам, чиновники команды Трампа — «несерьезные люди», а сам президент втянул страну в экономически болезненную войну с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз критиковал Обаму за проведенную внешнюю политику. По мнению Трампа, его предшественник, в частности, не смог выстроить отношения с Россией и разрешил Москве аннексировать Крым.

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