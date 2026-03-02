- Дата публикации
Два иранские дроны остановили 20% мировой добычи газа — Reuters
На Ближнем Востоке останавливают работу нефтяные и газовые объекты.
Катар временно приостановил добычу сжиженного газа после того, как два иранских дрона атаковали энергетические объекты государственной компании QatarEnergy.
Об этом сообщает Reuters.
Производство Катара эквивалентно примерно 20% мирового предложения сжиженного газа. Страна является вторым по величине экспортером после США, а 82% продукции поставляется азиатским потребителям.
Волна атак на Ближнем Востоке длится уже третий день и затронула не только Катару. В иракском Курдистане остановлено большинство добычи нефти, а несколько крупных израильских газовых месторождений прекратили работу, что ограничило экспорт в Египет.
В Саудовской Аравии также приостановили работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura государственной Saudi Aramco мощностью 550 тысяч баррелей в сутки. Завод временно остановили как меру пресечения, она является критически важным экспортным терминалом для саудовской сырой нефти.
Напомним, глобальные энергетические рынки столкнулись с одним из самых серьезных потрясений за последние десятилетия. Совместные американско-израильские удары по Ирану нарушают нефтяной экспорт из региона, обеспечивающий 20% мировых поставок нефти.
Риск того, что танкеры могут оказаться в ловушке в Персидском заливе или стать мишенями для ударов, уже заставляет производителей, трейдеров и судовладельцев пересматривать маршруты транспортировки нефти и СПГ.
По данным Reuters, ряд крупных нефтяных компаний и торговых домов уже приостановили отгрузку через пролив на несколько дней.
Ставки фрахта танкеров, которые до этого росли вместе с напряженностью, готовы подняться еще выше. Базовые ставки для крупных нефтяных танкеров на маршруте Ближний Восток — Китай с начала года выросли более чем в три раза.
Если конфликт быстро не удастся остановить, на старте торгов в понедельник ожидаются заметные скачки цен. Эталонная нефть Brent в последние недели поднималась примерно до 70 долларов за баррель — это самый высокий уровень с августа 2025 года, ведь инвесторы готовились к вероятной военной эскалации на Ближнем Востоке.