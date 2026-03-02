Катар прекратил производство сжиженного природного газа

Катар временно приостановил добычу сжиженного газа после того, как два иранских дрона атаковали энергетические объекты государственной компании QatarEnergy.

Об этом сообщает Reuters.

Производство Катара эквивалентно примерно 20% мирового предложения сжиженного газа. Страна является вторым по величине экспортером после США, а 82% продукции поставляется азиатским потребителям.

Волна атак на Ближнем Востоке длится уже третий день и затронула не только Катару. В иракском Курдистане остановлено большинство добычи нефти, а несколько крупных израильских газовых месторождений прекратили работу, что ограничило экспорт в Египет.

В Саудовской Аравии также приостановили работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода Ras Tanura государственной Saudi Aramco мощностью 550 тысяч баррелей в сутки. Завод временно остановили как меру пресечения, она является критически важным экспортным терминалом для саудовской сырой нефти.

Напомним, глобальные энергетические рынки столкнулись с одним из самых серьезных потрясений за последние десятилетия. Совместные американско-израильские удары по Ирану нарушают нефтяной экспорт из региона, обеспечивающий 20% мировых поставок нефти.

Риск того, что танкеры могут оказаться в ловушке в Персидском заливе или стать мишенями для ударов, уже заставляет производителей, трейдеров и судовладельцев пересматривать маршруты транспортировки нефти и СПГ.

По данным Reuters, ряд крупных нефтяных компаний и торговых домов уже приостановили отгрузку через пролив на несколько дней.

Ставки фрахта танкеров, которые до этого росли вместе с напряженностью, готовы подняться еще выше. Базовые ставки для крупных нефтяных танкеров на маршруте Ближний Восток — Китай с начала года выросли более чем в три раза.

Если конфликт быстро не удастся остановить, на старте торгов в понедельник ожидаются заметные скачки цен. Эталонная нефть Brent в последние недели поднималась примерно до 70 долларов за баррель — это самый высокий уровень с августа 2025 года, ведь инвесторы готовились к вероятной военной эскалации на Ближнем Востоке.