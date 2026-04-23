Два истребителя столкнулись, потому что пилоты снимали частное фото

Истребители F-15 / © Associated Press

В Южной Корее завершилось расследование авиакатастрофы, во время которой столкнулись в воздухе два истребителя F-15K. Как выяснилось, авария произошла из-за того, что пилоты снимали частные фото и видео.

Об этом сообщает The Guardianсо ссылкой на заявление представителя ВВС Южной Кореи на брифинге.

Инцидент произошел еще в 2021 году. В сообщении говорится, что один из пилотов, причастных к аварии, был отстранен от выполнения летных обязанностей, получил строгое дисциплинарное взыскание и с тех пор оставил военную службу.

По информации Сеульской комиссии по аудиту и инспекциям, которую цитирует ВВС, авиакатастрофа произошла во время выполнения самолетами полетного задания в городе Тэгу. Пилоты не пострадали, но в результате столкновения оба самолета были повреждены, что привело к затратам на ремонт на сумму более 590 000 долларов.

Одному из пилотов было приказано уплатить штраф в размере примерно 60 000 долларов. Инцидент якобы произошел из-за того, что пилот хотел сделать фотографии, чтобы отметить свой последний полет со своей военной частью.

В отчете, опубликованном в среду, 22 апреля, говорится, что фотографирование во время важных полетов было «распространенной практикой среди пилотов в то время». Пилот резервного самолета следовал за основным во время миссии. Возвращаясь на базу, он начал фотографировать на свой мобильный телефон.

Заметив это, пилот основного самолета попросил другого пилота в своем самолете снять на видео резервный самолет. Второй пилот совершил внезапный маневр и подошел ближе, чтобы получить лучший снимок. Этот маневр вывел два самолета на опасное близкое расстояние.

Чтобы избежать столкновения, головной самолет попытался быстро спуститься. Но два F-15K в конце концов столкнулись, повредив левое крыло головного самолета и хвостовой стабилизатор другого.

Воздушные силы заявили, что принимают меры для ужесточения правил безопасности полетов и предотвращения повторения инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что во время выполнения боевой задачи против Ирана противовоздушная оборона Кувейта ошибочно сбила три американских истребителя F-15E Strike Eagle.