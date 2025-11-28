- Дата публикации
Категория
Мир
Два нефтяных танкера из теневого флота РФ горят в Черном море: что случилось
Пока точно неизвестно, что произошло с российскими судами. Вероятно, они наткнулись на морские мины.
В Черном море недалеко от турецкого побережья почти одновременно взорвались и загорелись два танкера, которые находились под международными санкциями из-за перевозки российской нефти.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на Главное управление морских дел Турции.
Первый инцидент произошел с судном Kairos, которое возвращалось в российский порт Новороссийск после того, как доставило партию нефти в Индию. Танкер, который находится под санкциями Великобритании и ЕС, получил значительные повреждения в результате взрыва и пожара и может быть затоплен.
Турецкие власти также сообщают об аналогичном инциденте со вторым танкером Virat, который находится под санкциями США и ЕС. Он большую часть года простаивал в западной части Черного моря и на момент подрыва не перевозил никакого груза.
Оба судна в момент инцидента шли без груза. На помощь пострадавшим танкерам направлены спасательные суда.
По данным Tribeca Shipping,танкер Kairos подорвался на мине и находится под угрозой затопления. При этом, как отмечает агентство, судоходный трафик через пролив Босфор не прерывался и продолжается в обычном режиме.
В то же время Z-канал «Злой морячок» пишет, что один из танкеров был атакован пятью безэкипажными катерами.
«Попадание в район машинного отделения. Отделение затапливает. 19 человек экипажа — граждане России», — сообщает он.
Турецкий телеканал Haber опубликовал якобы запись просьбы о помощи от экипажа танкера Virat — моряки, якобы, сообщили об атаке морских дронов.
Пока что доподлинно неизвестно, что произошло с российскими судами.
По информации Bloomberg, военно-морские силы Испании, которые выдают навигационные предупреждения в регионе, предупреждали, что с начала полномасштабной войны России против Украины значительную опасность представляют плавучие мины в некоторых частях Черного моря.
Напомним, недавно российский танкер, входящий в «теневой флот», изменил маршрут и отплыл от берегов Венесуэлы после встречи с американским эсминцем.