Два нефтяных танкера из теневого флота РФ горят в Черном море: что случилось

Пожар на российском танкере в Черном море / © из соцсетей

Реклама

В Черном море недалеко от турецкого побережья почти одновременно взорвались и загорелись два танкера, которые находились под международными санкциями из-за перевозки российской нефти.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на Главное управление морских дел Турции.

Первый инцидент произошел с судном Kairos, которое возвращалось в российский порт Новороссийск после того, как доставило партию нефти в Индию. Танкер, который находится под санкциями Великобритании и ЕС, получил значительные повреждения в результате взрыва и пожара и может быть затоплен.

Реклама

Турецкие власти также сообщают об аналогичном инциденте со вторым танкером Virat, который находится под санкциями США и ЕС. Он большую часть года простаивал в западной части Черного моря и на момент подрыва не перевозил никакого груза.

© из соцсетей

Оба судна в момент инцидента шли без груза. На помощь пострадавшим танкерам направлены спасательные суда.

По данным Tribeca Shipping,танкер Kairos подорвался на мине и находится под угрозой затопления. При этом, как отмечает агентство, судоходный трафик через пролив Босфор не прерывался и продолжается в обычном режиме.

© из соцсетей

В то же время Z-канал «Злой морячок» пишет, что один из танкеров был атакован пятью безэкипажными катерами.

Реклама

«Попадание в район машинного отделения. Отделение затапливает. 19 человек экипажа — граждане России», — сообщает он.

Турецкий телеканал Haber опубликовал якобы запись просьбы о помощи от экипажа танкера Virat — моряки, якобы, сообщили об атаке морских дронов.

Пока что доподлинно неизвестно, что произошло с российскими судами.

По информации Bloomberg, военно-морские силы Испании, которые выдают навигационные предупреждения в регионе, предупреждали, что с начала полномасштабной войны России против Украины значительную опасность представляют плавучие мины в некоторых частях Черного моря.

Реклама

Напомним, недавно российский танкер, входящий в «теневой флот», изменил маршрут и отплыл от берегов Венесуэлы после встречи с американским эсминцем.