Два носителя "Калибров" могут на год выпасть из боевой работы: что произошло с кораблями РФ

Адмирал Ессен / © Facebook/Оперативное командование "Юг"

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Из-за удара по базе в Новороссийске российский флагман «Адмирал Макаров» и фрегат «Адмирал Эссен» получили критические повреждения и полностью утратили боеспособность.

Об этом сообщает Exilenova+.

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Повреждение фрегата «Адмирал Эссен»

По данным источника, оба корабля проекта 11356Р потеряли способность к боевому управлению и выведены из эксплуатации не менее года. Для восстановления им требуется длительный доковый ремонт.

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Попадание в носовую часть фрегата «Адмирал Эссен» (бортовый номер 490) повлекло за собой деформацию палубы и разрушило 8-ячеистый модуль УКСК 3С14 — пусковые шахты для крылатых ракет «Калибр».

Кроме того, полностью выведена из строя боевая информационно управляющая система (БИУС) «Требование-М». Снос мачт привел к уничтожению антенных постов обзорной РЛС 3Ц-25Е, комплексов радиоэлектронной борьбы ТК-25 и куполов спутниковой связи «Центавр».

Повреждение флагмана «Адмирал Макаров»

В результате попадания в зону вертикальных пусковых установок на флагмане «Адмирал Макаров» (бортовой номер 499) произошла внутренняя детонация, приведшая к выгоранию пусковых шахт УКСК 3С14. На корабле также зафиксировано разрушение архитектуры БИУС «Требование-М», в том числе систем РЛС, РЭБ и связи.

Напомним, в ночь на 2 марта СБУ и Силы обороны ударили по порту в Новороссийске и критически повредили российский фрегат «Адмирал Эссен». Попадание в среднюю часть корабля вывело из строя системы наведения. Поэтому носитель восьми « Калибров» больше не может запускать ракеты по Украине.

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