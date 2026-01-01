Два парня погибли от самодельных фейерверков: подробности

Фейерверк (иллюстративный фото) / © Associated Press

Реклама

Празднование Нового года в немецком городе Билефельд завершилось трагедией, о которой утром в четверг сообщила местная полиция. Двое юношей в возрасте 18 лет получили смертельные ранения в результате взрыва самодельных фейерверков.

Об этом сообщает DW.

Как сообщили в СМИ, трагические случаи произошли в разных частях города на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Реклама

По данным правоохранителей, оба погибших получили тяжелые травмы лица после того, как подожгли самодельные пиротехнические изделия. В настоящее время продолжается официальное расследование.

Однако предварительные результаты указывают на отсутствие неправомерных действий или вмешательство посторонних лиц. Власти рассматривают эти случаи как несчастные случаи, вызванные использованием опасных самодельных устройств.

Напомним, журналист Кеолан Робертсон показал иностранцам новогодний Киев-2026. Пока мир отмечает, украинская столица остается в тишине и темноте из-за российской агрессии.