Два пассажирских самолета чуть не столкнулись: от катастрофы спасли секунды

Два пассажирских самолета чуть не столкнулись над Атлантическим океаном

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Над Атлантическим океаном, к западу от Канарских островов, произошло опасное авиационное событие — два пассажирских самолета оказались на встречных курсах на одной высоте.

Об этом сообщает BILD.

Инцидент произошел 10 июля, однако информацию о нем обнародовали только сейчас.

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По предварительным данным, Airbus A321 авиакомпании Iberia, выполнявший рейс из бразильского города Ресифи в Мадрид, и Boeing 787 авиакомпании Air Europa, следовавший из Мадрида в Сан-Паул, находились на высоте около 11 тысяч метров, когда возникла потенциально опасная ситуация.

От столкновения самолеты спасла автоматическая система предупреждения об опасном сближении TCAS. Она одновременно передала разные команды экипажам: пилотам Airbus приказала снизиться, а экипажу Boeing — набрать высоту.

В результате Airbus снизился примерно на 150 метров, в то время как Boeing поднялся примерно на 120 метров. После выполнения маневров угроза столкновения была устранена.

Оба самолета продолжили маршруты без дальнейших осложнений и благополучно приземлились в пунктах назначения — Мадриде и Сан-Паулу.

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Испанская комиссия по расследованию авиационных событий (CIAIAC) проводит проверку обстоятельств инцидента. Специалисты должны выяснить, как два пассажирских авиалайнера могли одновременно оказаться на одной воздушной трассе, на одинаковой высоте и двигаться друг на друга.

Предварительно информации о пострадавших нет, а оба экипажа действовали в соответствии с указаниями бортовой системы безопасности.

Напомним, самый большой пассажирский самолет в мире кардинально изменится. А рейсы уже к 2030 году могут стать похожими на сцены из научно-фантастических фильмов.

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