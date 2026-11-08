Два поезда столкнулись, вагоны улетели с насыпи: десятки пострадавших и погибшие

Египет (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

В Египте произошла масштабная железнодорожная катастрофа. Вблизи города Гиза столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли, еще 88 получили ранения. Несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи.

Об этом сообщает BBC Arabic со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта и местную железнодорожную администрацию.

Реклама

По предварительным данным, поезд, следовавший из Гизы в Фаюм, врезался в заднюю часть другого поезда, следовавшего из Каира в Асуан.

Реклама

Авария произошла в районе Аль-Айят, между станциями Кафр-Аммар и Аль-Ракка. На обнародованных фотографиях видно, что несколько вагонов перевернулись и упали с железнодорожной насыпи.

По данным Министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 88 пострадали. Местные СМИ сообщают, что среди погибших есть машинист одного из поездов.

Последствия железнодорожной катастрофы в Египте

К месту аварии направили по меньшей мере 72 автомобиля скорой помощи. Больницы региона перевели в режим повышенной готовности из-за большого количества пострадавших.

Железнодорожная администрация также привлекла аварийные бригады и специальную технику, в частности, краны, для ликвидации последствий столкновения.

Реклама

Из-за крушения движение поездов между Гизой и регионом Верхний Египет временно остановили.

На трагедию отреагировал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести расследование.

"Я поручил государственным ведомствам обеспечить необходимую медицинскую помощь, немедленно расследовать обстоятельства аварии и привлечь к ответственности всех, кто проявил халатность", - заявил президент.

Причины столкновения устанавливают.

Реклама

Примечательно, что район Аль-Айят был местом самой масштабной железнодорожной трагедии в истории Египта. В 2002 году в результате пожара в поезде там погибли более 370 человек.

Еще одна масштабная железнодорожная катастрофа: в Испании погибли десятки человек

Напомним, 28 октября в Испании произошла масштабная железнодорожная катастрофа. Вблизи города Лос-Ебенес в провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда, двигавшихся навстречу друг другу. По сообщениям СМИ, погибли по меньшей мере 64 человека.

В поезде государственного оператора Renfe, следовавшего из Мадрида в Севилью, находились 397 пассажиров, а во встречном поезде Iryo — 147. В результате столкновения два вагона сошли с рельсов. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановили, а больницы готовились принимать пострадавших.

По данным ABC, одной из возможных причин трагедии могла стать человеческая ошибка. Предварительно во время ремонта системы сигнализации машиниста одного из поездов не предупредили о приближении встречного состава.

Новости партнеров