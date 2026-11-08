ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2264
Время на прочтение
2 мин

Два поезда столкнулись, вагоны улетели с насыпи: десятки пострадавших и погибшие

Масштабная железнодорожная авария произошла в районе, где более двух десятилетий назад произошла одна из самых страшных катастроф в истории страны.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Египет (иллюстративное фото)

Египет (иллюстративное фото) / © Associated Press

В Египте произошла масштабная железнодорожная катастрофа. Вблизи города Гиза столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего по меньшей мере четыре человека погибли, еще 88 получили ранения. Несколько вагонов сошли с рельсов и упали с насыпи.

Об этом сообщает BBC Arabic со ссылкой на Министерство здравоохранения Египта и местную железнодорожную администрацию.

По предварительным данным, поезд, следовавший из Гизы в Фаюм, врезался в заднюю часть другого поезда, следовавшего из Каира в Асуан.

Авария произошла в районе Аль-Айят, между станциями Кафр-Аммар и Аль-Ракка. На обнародованных фотографиях видно, что несколько вагонов перевернулись и упали с железнодорожной насыпи.

По данным Министерства здравоохранения, погибли по меньшей мере четыре человека, еще 88 пострадали. Местные СМИ сообщают, что среди погибших есть машинист одного из поездов.

Последствия железнодорожной катастрофы в Египте

К месту аварии направили по меньшей мере 72 автомобиля скорой помощи. Больницы региона перевели в режим повышенной готовности из-за большого количества пострадавших.

Железнодорожная администрация также привлекла аварийные бригады и специальную технику, в частности, краны, для ликвидации последствий столкновения.

Из-за крушения движение поездов между Гизой и регионом Верхний Египет временно остановили.

На трагедию отреагировал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил провести расследование.

"Я поручил государственным ведомствам обеспечить необходимую медицинскую помощь, немедленно расследовать обстоятельства аварии и привлечь к ответственности всех, кто проявил халатность", - заявил президент.

Причины столкновения устанавливают.

Примечательно, что район Аль-Айят был местом самой масштабной железнодорожной трагедии в истории Египта. В 2002 году в результате пожара в поезде там погибли более 370 человек.

Еще одна масштабная железнодорожная катастрофа: в Испании погибли десятки человек

Напомним, 28 октября в Испании произошла масштабная железнодорожная катастрофа. Вблизи города Лос-Ебенес в провинции Толедо столкнулись два скоростных поезда, двигавшихся навстречу друг другу. По сообщениям СМИ, погибли по меньшей мере 64 человека.

В поезде государственного оператора Renfe, следовавшего из Мадрида в Севилью, находились 397 пассажиров, а во встречном поезде Iryo — 147. В результате столкновения два вагона сошли с рельсов. Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановили, а больницы готовились принимать пострадавших.

По данным ABC, одной из возможных причин трагедии могла стать человеческая ошибка. Предварительно во время ремонта системы сигнализации машиниста одного из поездов не предупредили о приближении встречного состава.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie