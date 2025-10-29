- Дата публикации
-
Категория
- Мир
- 120
- 2 мин
"Два предприятия расположены в Москве": эксперт назвал объекты, которые должны быть уничтожены
Украина наращивает дальнобойные удары по территории РФ, и есть конкретные цели, нуждающиеся в ликвидации с целью снижения возможностей врага продолжать войну.
В Москве расположены по меньшей мере два критически важных предприятия, требующих уничтожения. Один из них производит большинство ракет класса Х-101, Х-555, Х-69 и Х-59, а другое занимается ремонтом российских самолетов Т-95МС.
Об этом в эфире «Эспрессо» сказал заместитель директора компании-производителя РЭБ, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.
Как известно, Украина прилагает максимум усилий для увеличения количества дальнобойных средств поражения. Это оружие призвано создать серьезные проблемы для РФ.
«Но, кроме создания эмоциональных проблем, надо говорить и о возможности ударов по важным объектам», — отметил Храпчинский.
В частности, речь идет о критически важных предприятиях, нуждающихся в уничтожении. Два таких объекта расположены в Москве:
«Тактическое ракетное вооружение» — производит большинство ракет класса Х-101, Х-555, Х-69 и Х-59. Стоит отметить, что Х-69 — это модернизированная ракета, которую сейчас активно применяет тактическая авиация врага в восточных регионах Украины;
предприятие «Жуковский» — там производится ремонт российских истребителей Т-95МС»,
Следовательно, отмечает Храпчинский, существует потребность в ударах по этим объектам. Вдобавок важно предварительно проверить противовоздушную оборону РФ. В этом немаловажную роль играют OSINTеры, открывшие возможность посмотреть на все средства ПВО московского региона — есть даже точные координаты.
«Это поможет в свое время осуществить действия типа операции „Паутина“, когда можно будет разместить больше радиолокационных систем и ослепить возможности выявлять любую угрозу с нашей стороны», — резюмировал Храпчинский.
Ранее речь шла о том, что Украина готовит дальнобойные удары по целям в РФ и акцент будет на уникальных объектах.
Как объяснил военный эксперт Иван Ступак, это так называемые «бриллианты» — объекты, аналогов которым на территории РФ нет. К примеру, Оренбургское газовое предприятие. Оно единственное в РФ производит химическую примесь к природному газу, что придает ему запах.
«Далее радиус действия, далее по радиусу попадания по НПЗ Российской Федерации за отметку 2000 километров. Думаю, на это будет фокус», — добавил эксперт.