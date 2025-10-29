"Два предприятия расположены в Москве": эксперт назвал объекты, которые должны быть уничтожены

© ТСН.ua

Реклама

В Москве расположены по меньшей мере два критически важных предприятия, требующих уничтожения. Один из них производит большинство ракет класса Х-101, Х-555, Х-69 и Х-59, а другое занимается ремонтом российских самолетов Т-95МС.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал заместитель директора компании-производителя РЭБ, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Как известно, Украина прилагает максимум усилий для увеличения количества дальнобойных средств поражения. Это оружие призвано создать серьезные проблемы для РФ.

Реклама

«Но, кроме создания эмоциональных проблем, надо говорить и о возможности ударов по важным объектам», — отметил Храпчинский.

В частности, речь идет о критически важных предприятиях, нуждающихся в уничтожении. Два таких объекта расположены в Москве:

«Тактическое ракетное вооружение» — производит большинство ракет класса Х-101, Х-555, Х-69 и Х-59. Стоит отметить, что Х-69 — это модернизированная ракета, которую сейчас активно применяет тактическая авиация врага в восточных регионах Украины;

предприятие «Жуковский» — там производится ремонт российских истребителей Т-95МС»,

Следовательно, отмечает Храпчинский, существует потребность в ударах по этим объектам. Вдобавок важно предварительно проверить противовоздушную оборону РФ. В этом немаловажную роль играют OSINTеры, открывшие возможность посмотреть на все средства ПВО московского региона — есть даже точные координаты.

«Это поможет в свое время осуществить действия типа операции „Паутина“, когда можно будет разместить больше радиолокационных систем и ослепить возможности выявлять любую угрозу с нашей стороны», — резюмировал Храпчинский.

Реклама

Ранее речь шла о том, что Украина готовит дальнобойные удары по целям в РФ и акцент будет на уникальных объектах.

Как объяснил военный эксперт Иван Ступак, это так называемые «бриллианты» — объекты, аналогов которым на территории РФ нет. К примеру, Оренбургское газовое предприятие. Оно единственное в РФ производит химическую примесь к природному газу, что придает ему запах.

«Далее радиус действия, далее по радиусу попадания по НПЗ Российской Федерации за отметку 2000 километров. Думаю, на это будет фокус», — добавил эксперт.