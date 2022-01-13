Два резонансных ДТП в Польше с украинскими автобусами: один из водителей получил приговор

Два резонансных ДТП в Польше с украинскими автобусами: один из водителей получил приговор

Оба водителя обвиняются в непреднамеренном ДТП.

В марте прошлого года в Польше на одном и том же месте произошло два резонансных ДТП с украинскими автобусами. Дело водителя масштабной аварии, 49-летнего Владимира К, который в ночь на 6 марта 2021 года спровоцировал аварию с большим количеством жертв, передали в суд. Водитель другого украинского автобуса, попавшего в аварию 3 недели спустя, осужден на год лишения свободы с отсрочкой на три года.

Об этом сообщает польское издание Nowiny24.pl.

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По данным издания, обоих водителей обвиняют в непреднамеренном ДТП.

Масштабная авария с большим количеством жертв

Водитель автобуса признал свою вину, однако отказался давать показания. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Прокуратура установила, что водитель тогда двигался на большой скорости (98 км/ч) и потому слишком поздно заметил съезд к месту обслуживания пассажиров (МОТ) "Кашице". Когда увидел и начал резко тормозить для поворота, автобус опрокинулся в глубокий ров. В автобусе сообщением Познань-Херсон находилось 57 граждан Украины. В результате аварии ДТП на месте погибли пять человек, еще трое позже скончались в больницах.

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Второе ДТП с одним погибшим и пострадавшими

За рулем находился 23-летний водитель. Авария произошла в ночь на 23 марта. Тогда в ДТП погиб отчим парня, который был вторым водителем автобуса. Суд приговорил обвиняемого к году лишения свободы с отсрочкой на три года. Тогда автобусом сообщением Вроцлав-Черновцы путешествовали десять человек, погиб один человек.

Напомним, ночью 6 марта в Подкарпатском воеводстве в Польше, в 30 км от границы с Украиной, в ДТП попал украинский рейсовый автобус "Познань-Херсон". В нем было 57 украинцев. На этом же месте в ночь на 23 марта произошла авария с участием украинского автобуса. Тогда в ДТП погиб один человек, второй водитель, пятеро получили серьезные травмы.

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