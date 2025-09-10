Два российских дрона найдены недалеко от Варшавы

Место падения дрона в Польше / © Associated Press

Еще два российских беспилотника, которые нарушили воздушное пространство Польши, были найдены в Мазовецком воеводстве — в нескольких десятках километров от столицы страны Варшавы.

Об этом сообщает TVN24.

Один из дронов, который залетел на территорию соседнего с Украиной государства, нашли в гмине Корытница, между городами Рабяны и Северинув в Венгривском уезде.

Другой разбился над базой войск территориальной обороны в Нове Мисто-над-Пилицей в Груецком уезде.

«По данным полиции, было найдено еще два дрона. По состоянию на 17:30 всего найдено 12 дронов», — сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая.

Военный отдел окружной прокуратуры Варшавы координирует процессуальные действия на месте обнаружения беспилотника возле военного объекта.

В издании отметили, что дрон упал возле бывшего военного аэродрома, где сейчас базируется 63-й батальон легкой пехоты, входящий в состав 6-й бригады Мазовецких сил территориальной обороны. На беспилотном летательном аппарате не было видимых следов повреждений.

Ранее в польском МВД сообщили, что по состоянию на 15:00, обломки дронов были найдены в десяти местностях, преимущественно в Люблинском воеводстве — недалеко от границы с Украиной.

Один из польских политиков показал последствия падения российского дрона на жилой дом в селе Вырики (Люблинское воеводство).

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

Впоследствии в оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили об уничтожении нескольких воздушных целей истребителями F-16 и F-35.