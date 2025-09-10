- Дата публикации
Два российских дрона найдены недалеко от Варшавы
Один из беспилотников разбился над базой войск территориальной обороны Польши, где ранее был расположен военный аэродром.
Еще два российских беспилотника, которые нарушили воздушное пространство Польши, были найдены в Мазовецком воеводстве — в нескольких десятках километров от столицы страны Варшавы.
Об этом сообщает TVN24.
Один из дронов, который залетел на территорию соседнего с Украиной государства, нашли в гмине Корытница, между городами Рабяны и Северинув в Венгривском уезде.
Другой разбился над базой войск территориальной обороны в Нове Мисто-над-Пилицей в Груецком уезде.
«По данным полиции, было найдено еще два дрона. По состоянию на 17:30 всего найдено 12 дронов», — сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая.
Военный отдел окружной прокуратуры Варшавы координирует процессуальные действия на месте обнаружения беспилотника возле военного объекта.
В издании отметили, что дрон упал возле бывшего военного аэродрома, где сейчас базируется 63-й батальон легкой пехоты, входящий в состав 6-й бригады Мазовецких сил территориальной обороны. На беспилотном летательном аппарате не было видимых следов повреждений.
Ранее в польском МВД сообщили, что по состоянию на 15:00, обломки дронов были найдены в десяти местностях, преимущественно в Люблинском воеводстве — недалеко от границы с Украиной.
Один из польских политиков показал последствия падения российского дрона на жилой дом в селе Вырики (Люблинское воеводство).
Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.
Впоследствии в оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили об уничтожении нескольких воздушных целей истребителями F-16 и F-35.