Два самолета чуть не врезались в заполненный стадион во время опасного трюка – видео

Два самолета пролетели вплотную над стадионом / © The LAD bible

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В Кейптауне перед матчем по регби между сборными Южной Африки "Спрингбокс" и Новой Зеландии "Олл Блэкс" два пассажирских самолета совершили чрезвычайно низкий пролет над стадионом DHL, который вмещает около 55 тысяч зрителей.

Об этом говорится в материале LAD Bible.

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Речь идет о самолетах Embraer E190 и Embraer E195 авиакомпании Airlink. Они пролетели над ареной в рамках предматчевого шоу, сопровождавшегося пиротехникой.

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На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как самолеты проходят очень близко к крыше стадиона. По данным издания, высота полета над ареной составила примерно 12-14 метров.

Кадры быстро вызвали споры в соцсетях. Часть пользователей назвала трюк "опасным" и "ненужным", заявляя, что в случае ошибки последствия могли быть катастрофическими. В то же время, подтверждений того, что зрители реально находились в опасности, нет.

В авиакомпании уверяют, что все было безопасно

Airlink, являющаяся официальным партнером серии матчей, заявила, что оба самолета во время демонстрационного пролета находились в пределах заранее согласованных и отработанных ограничений по высоте и скорости.

Низкие пролеты самолетов перед крупными регбийными матчами в Южной Африке проводят не в первый раз. Подобная традиция существует как минимум из финала Кубка мира по регби 1995 года.

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Сам матч завершился победой "Спрингбокс" над "Олл Блэкс" со счетом 33:26.

Следующая встреча команд состоится 5 сентября в Совет, Йоханнесбург. Еще один матч запланирован на 12 сентября в Балтиморе.

Напомним, в международном аэропорту О'Хара в Чикаго перед вылетом лопнула шина пассажирского самолета American Airlines. Инцидент произошел 27 августа, когда Boeing 737 двигался по рулижной дорожке перед рейсом в Шарлотту, штат Северная Каролина.

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