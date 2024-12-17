Два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе: что произошло и какие последствия (фото)

В США два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе после того, как один из них был вынужден сделать экстренную посадку.

Об этом пишет NTK.

Кадры, снятые с кабины пострадавшего, показывают, как он сильно наклоняется во время захода на посадку. В нескольких метрах впереди виднеется еще один легкий самолет на взлетно-посадочной полосе. Он приземляется за считанные секунды до того, как стоящий позади самолет затрагивает взлетно-посадочную полосу. Через несколько секунд раздаются крики паники.

Почти мгновенно слышен громкий стук и хруст, когда второй самолет врезается в самолет впереди. Через несколько напряженных секунд, когда камера направлена вниз, слышно, как пассажиры спрашивают друг друга, все ли в порядке.

Два самолета столкнулись на полосе / Фото: скриншот с видео

К счастью, в результате столкновения в региональном аэропорту Пирленд в Хьюстоне, штат Техас, никто серьезно не пострадал.

Однако мужчина, записавший видео в прошлую среду, 11 декабря, сказал, что оба самолета, "скорее всего, были разбиты вдребезги". Он и его друзья вылетели из Галвестона раньше того дня. Но когда они приближались к месту назначения, у их самолета Grumman American AA-5 Traveler 1973 года выпуска возникли "проблемы с электричеством".

Он написал в социальных сетях: "Сначала вышли из строя наушники, потом радио, потом электроника. Мы знали, что надо быстро снижаться, и совершили аварийную посадку за другим самолетом без работающих приборов. К счастью, наш опытный пилот смог нас посадить. Однако, не имея возможности связаться с нами, пилот впереди не знал о нашем присутствии и резко остановился, чтобы сделать левый поворот на аэродроме. Мы не смогли вовремя затормозить и врезались в его самолет, когда он поворачивал.

Потерпевший крушение самолет – это Cessna 182T Skylane. Пассажир продолжил: "К счастью, у него не было пассажира на заднем сиденье, иначе это было бы фатально. В нашем самолете удар был разрушительным, алюминий смялся, а стекло разлетелось во все стороны. Мое плечо вытолкнуло окно, и я получил легкие внешние травмы. Но, к счастью, все хорошо".

Напомним, пассажирский самолет экстренно посадили на Бермудских островах из-за 100 свиней. Из-за животных рейс задержался более чем на сутки.

Читайте также: