Два самолета столкнулись в небе: четверо пилотов погибли во время учебного полета

Авиакатастрофа. / © Associated Press

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На Филиппинах во время учебного полета столкнулись два военных самолета. В результате аварии погибли все четверо находившихся на бортах пилотов.

Об этом заявили филиппинские официальные лица, сообщают издания Reuters и Associated Press.

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Отмечается, что инцидент произошел днем 23 октября в провинции Батангас к югу от Манилы. По данным властей, два самолета SF-260 столкнулись на низкой высоте, а затем упали на территории авиабазы Фернандо в городе Липа.

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По предварительным данным, на земле никто не пострадал.

Воздушные силы временно приостановили полеты своего флота обучающих самолетов SF-260 до завершения расследования причин аварии. Заметим, что в мае два пилота погибли в результате аварии учебно-тренировочного самолета SF-260 в горной местности на севере Филиппин.

Как сообщалось, в сентябре во время проведения масштабного авиашоу вблизи Афин разбился военный истребитель, что привело к сильному пожару. Самолет стремительно потерял высоту и упал на землю прямо на глазах тысяч зрителей за считанные минуты после начала выступления. В настоящее время экстренные службы.

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