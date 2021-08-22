Два самолета забрали не всех: в Афганистане остаются еще более 100 украинцев

В Офисе президента обещают продлить эвакуационную миссию и вернуть всех украинцев домой.
Сейчас в Афганистане остается более 100 украинских граждан. Их обещают эвакуировать в ближайшее время.
Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Сейчас в Афганистане остается более 100 украинских граждан, поэтому эвакуационную миссия будет продлена в ближайшие дни. Мы не оставим ни одного украинца в беде, в каком бы уголке мира он ни находился", — заверил Ермак.
Напомним, что из Афганистана в Украину прибыло уже два борта с людьми.
В воскресенье, 15 августа, украинский самолет эвакуировал из Кабула 8 украинцев и 71 иностранца — граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси и Афганистана.
Сегодня, 22 августа, эвакуировал из Афганистана в Украину 83 человека, в том числе 31 украинца.
По информации пресс-службы Офиса президента, на родину вернулись 12 украинцев с военной базы. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что среди эвакуированных, в частности, журналисты Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности, дети, женщины (одна из них на восьмом месяце беременности).