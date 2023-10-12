Два сапога пара: премьер Грузии назвал "друга Путина" Орбана образцовым политиком

По словам Гарибашвили, венгерскому народу повезло, что у них такой "патриотичный лидер".

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, принимая своего венгерского коллегу Виктора Орбана с визитом, назвал его "примерным политиком".

Об этом передает "Грузия Online".

Гарибашвили заявил, что "дорожит отношениями и дружбой с Венгрией и Орбаном.

"Для меня премьер-министр Орбан является образцовым лидером, образцовым политиком, и... я чрезвычайно благодарен за настоящую дружбу премьер-министра Орбана и его правительства, за твердую поддержку Грузии и её народа в стремлении стать частью европейской семьи", – заявил премьер Грузии.

По его словам, "венгерскому народу повезло, что в такое трудное время у Венгрии такой сильный и патриотичный лидер".

В свою очередь Орбан назвал "чудом" само существование грузинского и венгерского народов.

Напомним, что Виктор Орбан известный своими пророссийскими настроениями. Нередко его называют другом Путина.

Ранее Орбан пожаловался на "притеснения" венгерского нацменьшинства и поставил Украине условия – Венгрия не будет поддерживать Украину в ЕС и НАТО, пока Киев не восстановит "права" этнических венгров. Также он в обход Украины предлагал заключить соглашение с Путиным – без возвращения Крыма и членства в НАТО.

Что касается самого Гарибашвили, то он тоже неоднократно делал антиукраинские заявления и критиковал украинские власти. По информации грузинских СМИ, он называл украинских политиков "грязными неудачниками".

Также премьер Грузии заявлял, что Украина намерена перебросить войну на территорию его страны.