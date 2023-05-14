Два сценария: кто придет к власти в случае смерти Лукашенко и что будет дальше с Беларусью

В случае внезапной смерти самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко государство может возглавить глава верхней палаты парламента РБ Наталья Кочанова.

Об этом заявил белорусский политический аналитик Артем Шрайбман, передают "Факты".

Что будет, если элита на время скроет факт смерти Лукашенко

Эксперт не исключил, что в случае смерти Лукашенко его соратники могут некоторое время скрывать этот факт.

"Элита собирается за закрытой дверью, пока все не знают, что с президентом и договариваются, что будет дальше. И вот в Узбекистане удалось человека, которому должна была перейти власть, быстро отодвинуть, и передать власть существующему президенту. Очевидно, что первая постлукашенковская власть в таком сценарии будет состоять из нынешней правящей верхушки", – сказал он.

Что будет, если о смерти узнают сразу

По словам Шрайбмана, если Лукашенко умрет и этот факт не удастся даже на чуть-чуть скрыть, власть в Беларуси, согласно конституции, переходит к председателю Верхней палаты парламента – Наталии Кочановой. Ее эксперт называет одной из самых преданных Лукашенко чиновников.

"От нее и сил, способных на нее влиять, будет зависеть будущее Беларуси. Очевидно, что этим будет пользоваться Россия. В первые дни или часы Россия попытается навязывать свои сценарии. Думаю, что в сегодняшней белорусской правящей верхушке нет людей, которые пытались бы этому сопротивляться, то есть какой-то консенсус с Россией они найдут относительно того, что будет дальше", – говорит аналитик.

Отметим, что Наталья Кочанова находится под санкциями более трех десятков стран мира.

Александр Лукашенко якобы серьезно болен / Фото: Associated Press

Напомним, что парад в Москве самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой. после парада в Москве он срочно вернулся в Минск, пропустив обед у Путина.

В Минске Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью. После этого на несколько дней диктатор скрылся с информационного поля.

Советник Тихановской Франак Вячорка прокомментировал состояние здоровья Лукашенко, заявив, что здоровье самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко уже не первый год плохое.

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