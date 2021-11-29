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Два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" выявлены в Канаде

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Два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" выявлены в Канаде

Associated Press

Это первые случаи варианта COVID-19 "Омикрон", подтвержденные в Канаде.

Два случая заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон" выявлены в столице Канады Оттаве.

Об этом информирует правительство провинции Онтарио, - пишет "Интерфакс". 

Оба случая были зарегистрированы у лиц, недавно въехавших из Нигерии.

Департамент общественного здравоохранения Оттавы занимается отслеживанием контактных лиц, сами пациенты находятся в изоляции.

Это первые случаи варианта COVID-19 "Омикрон", подтвержденные в Канаде. Ранее страна ввела ограничения на поездки для иностранных граждан, побывавших в южноафриканских государствах в течение последних двух недель.

За последнее время "Омикрон" выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга и Израиля.

Многие страны уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.

Напомним, 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев обнаружения этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

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