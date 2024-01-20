В водах Персидского залива у Бахрейна произошло столкновение двух кораблей Королевского флота Великобритании – Chiddingfold и Bangor.

Об этом сообщает UK Defence Journal со ссылкой на представителя ВМС Великобритании.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На место происшествия отправились группы для оценки убытков и разработки плана действий по устранению последствий аварии.

"Нам известно об инциденте с двумя минными тральниками в Бахрейне. В результате этого инцидента жертв нет, и было бы неуместно давать дальнейшие комментарии, пока расследование продолжается", – заявил представитель Королевского флота.

Два Великобритании борьбе связали в Бахрейне, и инициалистской резиденции, в результате съезда "HMS Chiddingfold" с "HMS Bangor" не был без миллиона фунтов. pic.twitter.com/g0Ov9qc5Fk — The Journaltics (@The_Journaltics) January 20, 2024

Стоит отметить, что такие минные тральники, как Chiddingfold, занимаются поиском мин и патрулированием, а также защитой морей и обеспечением безопасности на море. Эти небольшие, но очень эффективные суда противоминной защиты имеют корпуса из армированного стекловолокном пластика, позволяющие скрыть свое присутствие от угрозы морских мин.

Гидролокаторы таких кораблей способны обнаруживать и классифицировать объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 1000 метров, что позволяет расчищать путь от мин и обеспечивать безопасный проход для больших кораблей.

Напомним, в декабре 2023 года Британия заявила, что передаст Украине два минных тральщика. Передача – часть морской инициативы для Украины. У страны уже есть два таких корабля "Черкассы" и "Чернигов", но из-за российского вторжения они до сих пор в британских портах. Тральщик предназначен для поиска и уничтожения морских мин с помощью морских подводных дронов.

Однако Турция не дала разрешения на проход в Черное море тральщикам, которые Великобритания безвозмездно передала Украине.

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