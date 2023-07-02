Два военных самолета столкнулись и вспыхнули во время полета – видео

В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета.
В Колумбии возле авиабазы в субботу, 1 июля, во время учений столкнулись два самолета Т-27 Tucano Военно-воздушных сил (ВВС) страны. В результате столкновения погиб летчик-подполковник Марио Андреса Гонсалеса. Другой пилот не пострадал.
Об этом пишет Heraldo del Norte.
Инцидент произошел во время подготовки к авиашоу, которое должно произойти 20 июля в городе Рио-Негро. Тренировки проходили на военной авиабазе Апиай в городе Вильявисенсио.
По предварительным данным, один из самолетов упал на землю, а другой – оказался в километре от взлетно-посадочной полосы.
Момент столкновения был запечатлен на видео.
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