Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Два военных самолета столкнулись и вспыхнули во время полета – видео

Два военных самолета столкнулись и вспыхнули во время полета – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1998
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Два военных самолета столкнулись и вспыхнули во время полета – видео

Два военных самолета столкнулись и вспыхнули во время полета. Фото: скриншот.

В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета.

В Колумбии возле авиабазы в субботу, 1 июля, во время учений столкнулись два самолета Т-27 Tucano Военно-воздушных сил (ВВС) страны. В результате столкновения погиб летчик-подполковник Марио Андреса Гонсалеса. Другой пилот не пострадал.

Об этом пишет Heraldo del Norte.

Инцидент произошел во время подготовки к авиашоу, которое должно произойти 20 июля в городе Рио-Негро. Тренировки проходили на военной авиабазе Апиай в городе Вильявисенсио.

По предварительным данным, один из самолетов упал на землю, а другой – оказался в километре от взлетно-посадочной полосы.

Момент столкновения был запечатлен на видео.

Вспыхнули прямо в небе: во время учений столкнулись два военных самолета

Вспыхнули прямо в небе: во время учений столкнулись два военных самолета

Напомним, в Польше неизвестный жестоко убил украинца.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1998
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация