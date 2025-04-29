Два ядерных государства на грани войны: журналист об обострении между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном / © ТСН.ua

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Теракт в Кашмире 22 апреля может подтолкнуть соседей с ядерным оружием – Индию и Пакистан – к войне, дестабилизируя мир в южноазиатском регионе, а также нарушая его экономику. В этом нападении трое террористов, которых, скорее всего, поддерживал Пакистан, использовали религиозную фильтрацию. Выборочное нападение на индусов обострило общественные настроения в Индии, и из других частей страны поступают сообщения о нападениях на кашемирцев и других мусульман.

Об этом пишет Анандо Брахто, индийский журналист и колумнист, пишет о конфликте в Кашмире уже 15 лет.

Правительство Нарендры Моде пообещало отомстить

Сначала гражданам Пакистана поставили ультиматум уехать из Индии менее чем на неделю. Большинство этих людей – это отдельные лица и семьи с неотложными медицинскими потребностями, прибывшие в Индию по медицинской визе. Граница Аттари, являющаяся главным транзитным пунктом между двумя странами, была закрыта правительством Индии, в результате чего многие индийские женщины, женатые на гражданах Пакистана, посещавших своих родителей в Индии, остались без помощи. Ключевые аспекты:

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Индия заявила о приостановлении действия Договора о водах Инда 1960 года, позволявшего совместное использование воды из бассейна реки Инд между двумя соседями;

правительство Индии хочет экономически сжать Пакистан с целью создания сдерживающего фактора, что, по мнению индийских стратегических аналитиков, крайне необходимо для предотвращения эскалации террора с пакистанской земли;

индийские чиновники заявляют, что они работают над тем, чтобы "ни одна капля" воды не попала в Пакистан после того, как он приостановил действие Договора о водах Инда;

индийские и пакистанские войска обстреливали друг друга после нападения.

"В то время как мир с повсеместной обеспокоенностью наблюдает за напряженностью между Индией и Пакистаном, праворадикальная база поддержки Моди, для которой он имеет имидж сильного человека, своеобразного единственного защитника национальных интересов, являющегося его главным аргументом на выборах, все чаще призывает к войне", - пишет журналист.

Хотя аналитические центры в Индии не уверены, будет ли полномасштабная война, влияние общественного мнения и собственный имидж Моди как индуистского националиста оказывают на него огромное давление, чтобы он действовал, особенно учитывая религиозный характер убийств. Ожидается, что для успокоения общественных настроений состоятся зрелищные мероприятия, в частности военные действия. По террористическому удару в Пулваме в Кашмире в феврале 2019 года, в результате которого погибли 40 индийских солдат, через несколько дней произошел соответствующий воздушный налет на Пакистан.

Индия также приостановила торговлю через линию контроля, объем которой в то время оценивался в 2 млрд долларов. LoC или линия контроля — это точка, где две стороны Кашмира разграничиваются между индийским и пакистанским контролем, даже несмотря на то, что договор о присоединении, подписанный между бывшим правителем Кашмира и Индией в 1947 году, полностью передает его под контроль Индии.

"Война между Индией и Пакистаном может перерасти в ядерный конфликт, что вызывает международную обеспокоенность. Присутствие Китая в регионе еще больше усложняет ситуацию, поскольку Китай и Пакистан годами были союзниками, и аналитические центры в Индии опасаются, что беспорядки с обеих сторон индийской границы с запада сделают для Индии обязательным обращение за международной военной помощью, в частности, в Россию, США и даже Израиль.

Но, добавляет он, Индия не известна тем, что дипломатически кладет все карты на один стол и ее недавнее участие на саммите БРИКС вместе с Китаем (в российской Казани – ред.), что она имеет более нюансированный подход к геополитике в регионе и ее нельзя так легко привлечь к постоянной оси США против Китая.

Отношения Индии с Китаем ухудшились после неудачной китайской авантюры в Галване в 2020 году, контролируемом Индией в Ладакхе, куда проникли китайские войска. Индия и Китай в течение многих лет проводили двусторонние переговоры по решению этой глухой точки. Нынешний кризис может кардинально изменить динамику, если его не решать государственно и сдержанно. Мир, как и ожидалось, озабочен.

"Кашмир был относительно мирным в течение последних нескольких лет, а количество местных вербовщиков в ряды террористов значительно сократилось. Туристический поток достиг исторического пика в 10 млн в 2024 году, что подкрепило политический дискурс Нарендры Моди о лучшей защите национальной безопасности, даже несмотря на то, что положение меньшинств во время его внимания". Брахто.

Как добавляется, предыдущие сообщения свидетельствуют о том, что нападения могут являться делом рук TRF или Фронта Сопротивления, поддерживаемого Пакистаном, который маскируется под местную террористическую группу в Кашмире.

Напомним, военное вторжение со стороны соседней Индии неизбежно после смертельной атаки боевиков на туристов в Кашмире на прошлой неделе на фоне роста напряженности между двумя ядерными государствами.