Дважды останавливалось дыхание: 2-летняя девочка умерла, съев отравленное печенье, которым хотели убить собаку

Точная причина отравления маленькой Хайди еще не подтверждена.
В муниципалитете Тототлан в мексиканском штате Халиско умерла двухлетняя девочка, съев печенье, в котором был, как подозревают, яд для животных. Еще один местный ребенок, попал в больницу из-за интоксикации неизвестным веществом. Однако, связана ли эта болезнь со смертью маленькой девочки, пока неизвестно.
Об этом пишет Metro.
Хайди Валерия съела часть, якобы, отравленного печенья, после чего 1 февраля ее госпитализировали в ближайшую больницу. Сообщается, что ребенок перенес две остановки дыхания, пока врачи боролись, чтобы спасти ее жизнь. К сожалению, девочка скончалась через два дня.
Местные СМИ пишут, что домашнее животное также отравили, но неизвестно, связаны ли инциденты. Отмечается, что печенье предназначалось для собаки.
Как пишет The Mirror, сладости бросили в сад двор семьи Хайди, поскольку их пес слишком громко лаял.
Генеральный секретарь совета Эпигменио Каррильо заявил, что точная причина отравления ребенка до сих пор не подтверждена. Каррильо не смог подтвердить обвинения и сказал, что власти сделают объявление, как только будет точная информация.
Однако Каррильо заявил, что еще один местный шестилетний ребенок также был госпитализирован из-за отравления неизвестным веществом, хотя до сих пор неясно, связано ли это с гибелью Хайди.
"Действительно, эта новость шокировала весь город. На самом деле социальные сети вспыхнули, когда стало известно, что произошло", — сказал местный житель.
Активист Артуро Ислас Альенде, комментируя инцидент, отметил: "Мы потеряли Валерию, мы потеряли двухлетнюю девочку из-за каких-то недобросовестных персонажей, которые бросали отравленное печенье. Эти ребята должны быть в тюрьме".
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