Две белые акулы напали на подростка: он рассказал, как ему удалось выжить

После этого опыта его жизнь изменилась навсегда.
Две крупные белые акулы чуть не съели серфера Шеннона Эйнсли, когда он, будучи подростком, очутился на их пути во время серфинга. После этого опыта его жизнь изменилась навсегда. Неустранимый страх и физические травмы, с которыми он столкнулся, стали поворотным моментом, подарившим ему глубокое чувство покоя, радости, надежды и нового смысла жизни.
Об этом пишет Mirror.
"Я был в 100 метрах от берега, и за мной гнались две акулы. Тогда я испытал настоящий страх", – вспоминает Шеннон. По его словам, все произошло очень быстро: одна акула ударила его с левой стороны, перевернула и утащила под воду, а другая ударила в правую сторону, но промахнулась. Он даже подумал, что это сон. После того, как акула укусила его за руку, Шеннон увидел, как кровь льется из серьезной раны, а пальцы его руки почти оторвались от кожи.
Несмотря на тяжелые травмы, Шеннон смог начать грести обратно к берегу, чувствуя, как за ним идут акулы. "Я трясся, плакал и паниковал, это был самый страшный момент в моей жизни — я думал, что меня сейчас съедят", — рассказывал он. Однако мощная волна выбросила его на берег, и он спасся.
Однако этот опыт изменил его внутреннее состояние. "До нападения я был злым, подавленным подростком, с низкой самооценкой, даже думал о самоубийстве. Но во время нападения я молился о безопасности в воде и почувствовал, что Иисус меня защищает. Это было величайшее исцеление, которое я когда-либо испытывал", – говорит он.
Уже через шесть недель после нападения Шеннон снова вышел на волны.
Шеннон сейчас живет в Норвегии, продолжает серфить и учить других. Он активно работает над повышением осведомленности о сохранении акул, считая их невероятными созданиями, заслуживающими уважения и защиты. Шеннон верит, что эти замечательные создания заслуживают уважения и защиты, и продолжает свой путь в мире серфинга и охраны природы.
Напомним, Белые акулы водятся в холодных и умеренно теплых водах. Они распространены в Атлантическом и Тихом океанах, в частности у побережья Южной Африки, Австралии, Калифорнии, а также на Средиземном море. Белые акулы часто встречаются в районах, богатых морскими млекопитающими, такими как тюлени.
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