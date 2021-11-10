Две "большие" группы белорусских мигрантов прорвались через границу с Польшей — СМИ

Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных разыскивают.
Две "большие" группы мигрантов сумели прорваться через белорусско-польскую границу, силой снеся ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловежа.
Об этом со ссылкой на Пограничную службу Республики Польша сообщает Bialystok.
Отмечается, что в каждой из групп насчитывалось "несколько десятков иностранцев". Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, а остальных разыскивают.
Между тем, вблизи пункта пропуска "Кузница", где с белорусской стороны в настоящее время находятся несколько сотен человек, наблюдают более спокойную ситуацию.
"По данным польских служб, сегодня переселенцы получали пищу от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", — говорится в сообщении.
Напомним, в Беларуси многочисленная колонна нелегальных мигрантов 8 ноября отправилась к границе с Польшей. В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну" и заявили, что польские силовики готовы встретить их.
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