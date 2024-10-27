глава внешнеполитического ведомства Финляндии призвала европейские страны больше инвестировать в оборону и меры по сдерживанию угрозы со стороны России.

В гибридной войне с Западом Кремль определил две главные цели – Францию и Германию. Население этих стран посредством дезинформации россияне пытаются убедить в нелепости помощи Украине.

Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен, которую цитирует Deutsche Welle.

"Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины", — отметила она.

Также читайте Европа должна быть готова к войне с РФ через несколько лет – новый еврокомиссар по обороне

При этом глава внешнеполитического ведомства Финляндии призвала европейские страны больше инвестировать в оборону и меры по сдерживанию угрозы со стороны России.

"Я готова ждать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин — диктатор, понимающий только силу", — заявила Элина Валтонен.

Валтонен воздержалась от комментариев по поводу решения ФРГ не поставлять Украине дальнобойное оружие для атак вглубь территории России, однако напомнила, что международное право не запрещает наносить удары по военным целям за пределами собственных границ в рамках самозащиты.

Напомним, пограничная служба Финляндии окончательно из акрила временных пунктов пересечения границы с Россией.

Читайте также: