Две европейские страны обсуждают сценарий отправки войск в Украину — Le Monde

Франция и Великобритания возобновили диалог о возможности отправки западных войск в Украину.

Эту информацию сообщило французское издание Le Monde, ссылаясь на неназванных собеседников.

Известно, что обе страны обсуждают варианты поддержки Украины в борьбе с Россией, включая возможность непосредственного военного привлечения, хотя точные детали и возможные сроки еще не раскрываются.

Собеседник из британских военных кругов сообщил, что между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии по сотрудничеству в области обороны. Основной целью этих обсуждений является создание основной группы союзников в Европе, которая будет ориентирована на поддержку Украины и обеспечение более широкой европейской безопасности.

По информации источников, сценарий отправки западных войск в Украину не только «не похоронен», но и «окреп в последние недели». Это произошло, в частности, после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию 11 ноября.

Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, в интервью BBC заявил, что Франция не исключает возможность отправки западных войск в Украину. Он подчеркнул, что у союзников не должно быть «красных линий» по помощи Украине, указывая на готовность рассмотреть разные формы поддержки.

Напомним, Франция и Великобритания получили разрешение использовать свои дальнобойные ракеты SCALP/Storm Shadow для ударов по территории России. Это стало возможным после того, как США сняли ограничения на удары дальнобойными ракетами ATACMS по России. Однако уже на следующий день текст сообщавшей об этом статьи был изменен

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