Две финские компании тайно переправили в Россию тысячи беспилотников: подробности

Две компании из Финляндии подозревают в экспорте в Россию продукции, которая подпадает под санкции ЕС.

Финские компании, вероятно, экспортировали в Россию почти 3500 дронов общей стоимостью около 3 млн. евро.

Об этом пишет издание Yle со ссылкой на таможню Финляндии.

"Исходя из предварительного расследования, есть признаки того, что деятельностью руководили из России", — говорит представитель таможни Ханну Синкконен.

По данным таможни, в операции была задействована целая сеть международных компаний, через которые удалось профинансировать сделку, вероятно, из России. Продукция была растаможена для экспорта в другую страну, но в конце концов она очутилась в России.

"Таможне сообщили, что товар следует в Казахстан, но в ходе предварительного расследования удалось выяснить, что он едет в Россию", – сказал Синкконен.

К этому же преступлению также относится подозрение в транзите через территорию России в Казахстан весной 2023 года оборудования, предназначенного для сбивания беспилотников.

По данным таможни, для перевозки соответствующей продукции требовалось разрешение на транзит военного оборудования, но компания не подала заявку на его получение. Таможня подозревает, что эти продукты на общую сумму более 350 тысяч евро попали в Россию.

Финляндия начала расследовать это дело еще летом. Первый подозреваемый был задержан осенью. Еще пять подозреваемых ожидают суда.

Расследование проводилось в сотрудничестве с британскими, американскими и голландскими властями, а также Европейским полицейским агентством Европол.

Напомним, ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккяне сообщил, что Финляндия в ближайшее время приступит к производству артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Решения о начале производства, вероятно, примут к Рождеству.

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