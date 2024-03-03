Две потерпевшие — в критическом состоянии: во время наезда авто в толпу в Польше пострадали шесть украинцев

К спасательной операции было задействовано 18 групп спасателей и 70 полицейских.

Среди 20 пострадавших в результате сбития их автомобилем в польском городе Щецин на северо-западе страны, есть шесть граждан Украины.

Об этом сообщил воевода Западнопоморского воеводства Адам Рудовский, передает Gazeta Wyborcza.

"В общей сложности есть 20 пострадавших в возрасте от пяти до 62 лет. Среди раненых — шестеро детей, шестеро пострадавших являются гражданами Украины", — отметил Рудавский.

Две потерпевшие, которым 22 и 58 лет, находятся в критическом состоянии, еще четверо пострадавших — в тяжелом состоянии.

Пострадавшие были доставлены в семь больниц региона.

Известно, что в Польше 33-летний житель Щецина на легковом автомобиле Ford 1 марта совершил наезд на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, затем — на пешеходов на тротуаре. Он не тормозил, авто двигалось со скоростью 30-40 км/ч. Водитель пытался скрыться с места инцидента, причинив ДТП с четырьмя автомобилями, где также пострадали люди.

"По имеющейся информации, автомобиль на большой скорости въехал в группу людей, которые переходили через пешеходный переход", — сообщил ранее представитель Пожарной службы Западнопоморского воеводства Томаш Кубяк.

По данным полиции, злоумышленник сознательно въехал в пешеходов. Мужчина не был под влиянием алкоголя или наркотиков, в последние годы он лечился в психбольнице. По решению местной прокуратуры в субботу злоумышленник арестован на три месяца. Ему предъявлены обвинения в попытке убийства многих людей, причинении дорожной аварии, бегстве с места ДТП и причинении травм.

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