Две семьи устроили кровавую бойню за земельный участок: девять погибших

Конфлитк из-за спорного участка обострился, когда одна из семей устроила пожар на пшеничном поле.

В четверг, 15 июня, в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции девять человек погибли и двое получили ранения в вооруженном противостоянии, вызванном земельным спором.

Об этом сообщает TRT Haber.

Стычка вспыхнула между двумя семьями, спорившими за право собственности на 200 гектаров сельскохозяйственной земли.

На изображениях, обнародованных турецкими СМИ, видны тела шестерых мужчин, лежащих на пшеничном поле, по крайней мере, трое из них — с автоматами Калашникова.

Во время перестрелки в Турции из-за земельного спора погибли 9 человек / Фото: скриншот с видео

Противостояние между семьями обострилось после того, как одна из них устроила пожар на спорном участке. Пожар, охвативший обширную территорию, удалось локализовать с помощью направленных в регион пожарных.

Земельные споры часто происходят в юго-восточных провинциях Турции, беднейших в стране и преимущественно населенных курдами.

Напомним, ранее семь человек погибли в результате нападения боевиков на общественный бассейн в мексиканском городе Кортасар.

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